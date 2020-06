Calcio estero, Bundesliga: poker del Bayern, Dortmund di misura, pari per il Lipsia

I bavaresi mettono un’altra ipoteca sul titolo battendo il Leverkusen, perde invece il Borussia Moenchengladbach

In Germania, per alcune squadre, sembra che l’interruzione del campionato non ci sia mai stata. Per il Bayern Monaco in particolare, la ripresa della stagione non ha fatto altro che confermare lo strapotere che da anni questo top team esercita nella propria patria. Vediamo nel dettaglio i risultati dell’ultimo turno di Bundesliga.

Cinque vittorie su cinque partite per i bavaresi dalla ripartenza in poi, due di queste contro due contendenti al titolo come Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Nell’ultimo turno infatti, il Bayern ha espugnato il campo del Leverkusen vincendo 4-2, grazie alle reti di Coman, Goretzka, Gnabry e Lewandowski. A dispetto del risultato finale, la partita è stata praticamente a senso unico. La formazione di Flick mantiene sette punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo (anch’esso vittorioso per 1-0 in casa contro l’Herta Berlino) e a quattro giornate dal termine si avvicina sempre di più al titolo. L’ultimo vero ostacolo ormai è il match di sabato prossimo contro il Borussia Moenchengladbach quarto in classifica, che in questo turno è stato sconfitto 1-0 in trasferta dal Friburgo. In zona Champions pareggio beffa per il Lipsia, che si fa raggiungere sull’1-1 in casa dal Paderborn proprio all’ultimo minuto, ma resta comunque terzo guadagnando un punto sia sul Moenchengladbach che sul Bayer Leverkusen.

Nelle altre gare il Dusseldorf pareggia 2-2 con l’Hoffenheim mentre vincono il Mainz, 2-0 in trasferta con l’Eintracht Francoforte, e il Wolfsburg, 1-0 contro il Werder Brema. Pareggiano invece Schalke 04 e Colonia, entrambe per 1-1 rispettivamente con Union Berlino ed Augsburg. In zona retrocessione è lotta a tre ormai tra Mainz (quartultimo), Dusseldorf (terzultimo a -3) e Werder Brema, penultimo a -6. Il Paderborn invece è ormai praticamente in seconda divisione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sports.sky.it)