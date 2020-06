Calcio estero, Bundesliga: goleada per Bayern e Dortmund, poker per Moenchengladbach e Lipsia

Calcio estero, Bundesliga: goleada per Bayern e Dortmund, poker per Moenchengladbach e...

In questo turno vincono tutte le grandi e la classifica resta invariata

La Bundesliga è sempre più polarizzata, il divario tra le prime formazioni e le restanti è ogni giornata sempre più ampio ed anche se, con il Bayern a +7 sulla seconda posizione, il primo posto sembra già assegnato, la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, così come quella per non retrocedere, è più equilibrata che mai.

Il Bayern Monaco vince ancora e lo fa rifilando una manita senza appello al malcapitato Fortuna Dusseldorf. I bavaresi ipotecano il match già nei primi 45 minuti, grazie ad un’autorete di Jorgensen ed ai gol di Pavard e Lewandowski. Nella ripresa sempre il centravanti polacco e poi Davies chiudono la pratica. La formazione di Flick conserva sette punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo, che si sbarazza senza troppi problemi del Paderborn. I giallo-neri vincono 6-1 segnando tutti i gol nella ripresa: tripletta di Sancho, reti di Hazard, Hakimi e Schmeltzer. Dietro al Dortmund vincono anche l’altro Borussia, il Moenchengladbach, che batte 4-1 in casa l’Union Berlino, e il Bayer Leverkusen, che nell’anticipo del venerdì vince di misura in trasferta Friburgo (decisivo Havertz). Entrambe le formazioni restano quarte in classifica a pari merito, dato che nel monday night il Lipsia ottiene un successo importante espugnando 4-2 il campo del Colonia. Ora la formazione della Red Bull è terza a +2 dalle inseguitrici e a -2 dal Dortmund secondo.

Nelle altre gare l’Herta Berlino batte 2-0 in casa l’Augsburg, ipotecando la salvezza, l’Hoffenheim invece vince in trasferta contro il Mainz per 1-0 agganciando al sesto posto valevole per l’Europa League, il Wolfsburg, sconfitto 2-1 a domicilio dall’Eintracht Francoforte. Successo importante anche per il Werder Brema, 1-0 sul campo dello Schalke 04, con i bianco-verdi che nonostante il penultimo posto restano attaccati al treno salvezza.

Luca Missori

(Fonte immagine: Oasport.it)