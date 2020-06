Calcio estero, Barcellona: a pochi giorni dalla ripresa scoppia il caso Semedo

Il terzino blaugrana avrebbe partecipato ad un festino privato violando i protocolli di sicurezza anti Covid

Dopo più di tre mesi di stop questa sera ripartirà la Liga, con l’atteso derby tra Siviglia e Betis. Nei prossimi giorni scenderanno in campo anche le altre big tra cui il Barcellona capolista, impegnato in trasferta contro il Maiorca. Proprio i blaugrana a ridosso della ripresa della stagione hanno dovuto fare i conti con una polemica che tutti avrebbero voluto evitare.

Stando alla stampa spagnola, il terzino blaugrana Nelson Semedo avrebbe partecipato alla festa di compleanno di un suo amico insieme ad altre 19 persone. In Spagna sono vietati gli incontri di gruppo con più di 15 persone quindi il ventiseienne portoghese, le cui foto sono state prima pubblicate in rete e poi cancellate, avrebbe vietato i protocolli di sicurezza anti-Covid. Il Barcellona ha richiesto al locale dove si è svolta la festa i video delle telecamere a circuito chiuso per verificare la sussistenza della violazione ed eventualmente sanzionare il proprio calciatore. La decisione verrà presa nei prossimi giorni, ma è probabile che Semedo salterà, anche per motivi precauzionali, la sfida di sabato contro il Maiorca.

Nel frattempo emergono alcune indiscrezioni sullo stato di salute dei membri del club blaugrana durante l’emergenza Coronavirus. Secondo RAC1, una delle principali radio catalane, cinque giocatori e due componenti dello staff del Barcellona sarebbero risultati positivi al Covid dopo essersi sottoposti ai test sierologici eseguiti prima della ripresa degli allenamenti. La stessa radio RAC1 ha poi precisato che tutte le persone positive erano asintomatiche ed ora sono completamente guarite. Testa al campionato dunque, ci sono undici finali ed un primo posto da difendere dalle grinfie del Real Madrid.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)