Calcio estero: Arsenal e Chelsea in finale di Fa Cup, cala il sipario sulla Liga

I Gunners e i Blues eliminano le due big di Manchester e si sfideranno a Wembley nell’atto conclusivo, festa per il Real Madrid

Fine settimana tra Premier League ed Fa Cup in Inghilterra. In campionato c’è da registrare l’importante successo casalingo del Tottenham sul Leicester. Gli Spurs vincono 3-0 grazie alla doppietta di Harry Kane e ad un’autorete e salgono al sesto posto a +2 sul Wolverampthon, la inseguitrice però ha una gara in meno. In Coppa invece Arsenal e Chelsea battono le due formazioni di Manchester. I Gunners hanno la meglio sul City in casa grazie alla doppietta di Aubameyang, mentre i Blues espugnano l’Old Trafford rifilando tre gol allo United (marcature di Giroud, Mount ed un’autorete). Le due compagini londinesi si affronteranno il prossimo 1 agosto a Wembley nella finalissima, ovviamente e purtroppo a porte chiuse.

In Spagna invece è andato in scena l’ultimo turno di Liga. Il Barcellona, secondo, ha rifilato una manita all’Alaves, per i blaugrana reti di Messi (doppietta) che si aggiudica il premio Pichichi con 25 gol, Semedo, Suarez e Ansu Fati. In zona Champions vince 1-0 il Siviglia contro il Valencia, chiudendo il campionato al terzo posto a pari merito con l’Atletico Madrid, bloccato 1-1 in casa contro la Real Sociedad. Punto d’oro per i baschi, che agganciano al sesto posto il Granada, ma grazie alla differenza reti a favore vanno direttamente alla fase a gironi di Europa League insieme al Villarréal quinto. Preliminari invece per il Granada, che beffa all’ultimo il Getafe, fermato 0-0 sul campo del Levante. Il Real Madrid infine, già campione dalla scorsa giornata, pareggia 2-2 in trasferta contro il Leganes, condannando i padroni di casa alla retrocessione (insieme all’Espanyol e al Mallorca già retrocesse prima di questa giornata), che avevano bisogno assoluto di una vittoria. Si salva per il rotto della cuffia il Celta Vigo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Raisport.rai.it)