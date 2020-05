Calcio estero: a giugno ripartono Premier e Liga, continua la Bundesliga

Mentre in Germania è andato in scena il turno infrasettimanale, Spagna, Inghilterra e Italia hanno deciso: il calcio riparte

La Bundesliga ha tracciato la via, le altre leghe hanno seguito a ruota. Nelle prossime settimane infatti riprenderanno i principali campionati europei: Premier League, Liga, ma anche la Serie A. Ci sono le date, ci sono i calendari, c’è anche però un fitto protocollo per affrontare un’eventuale seconda ondata che coinvolga il mondo del calcio.

Nel Regno Unito la Premier ripartirà il 17 giugno, preceduta dalla Liga la settimana dell’8 giugno e seguita dalla Serie A, tre giorni dopo, mentre il 13 tornerà intanto la Coppa Italia. I club italiani hanno infatti trovato l’intesa definitiva col Governo dopo trattative lunghe settimane. Per quanto riguarda gli altri paesi in Portogallo si riprende il 4 giugno, in Grecia il 6, in Turchia il 12, in Russia il 21, mentre in Francia ed in Olanda, come già deciso da settimane, la stagione è stata annullata. In Francia sono state sbloccate retrocessioni e promozioni e il titolo è stato assegnato d’ufficio al Paris Saint-Germain, in Olanda invece è rimasto tutto invariato.

Ritornando alla Germania, ci sono importanti risultati da registrare nel turno infrasettimanale andato in scena nei giorni scorsi. Il Bayern Monaco grazie ad un gol di Kimmich batte in trasferta il Borussia Dortmund secondo in classifica, volando a +7 a sei giornate dal termine. Una bella ipoteca sul titolo. Dietro la coppia di testa si avvicina il Bayer Leverkusen, che batte 1-0 in trasferta il Friburgo e sale al terzo posto a -1 dal secondo. Pareggiano invece sia Lipsia che Borussia Moenchengladbach, rispettivamente contro l’Herta Berlino e 0-0 col Werder Brema. Se la lotta per il primo posto sembra ormai terminata quella per la qualificazione alla prossima Champions League è più viva che mai.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)