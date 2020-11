Calciatori come nuovi influencer: post milionari su Instagram, ma anche i videogiochi portano soldi

La nuova frontiera del guadagno per i campioni del gioco più bello del mondo è Twitch, una nuova piattaforma dove puoi divertirti con gli amici ed i fan, guadagnando cifre da capogiro

Altro che divi di Hollywood, le nuove icone mondiali per giovani e meno giovani sono senza ombra di dubbio gli sportivi ed in particolare i calciatori. Lo sanno bene i grandi marchi in campo automobilistico, cosmetico, alimentare e della moda, che puntano sempre più spesso su un campionissimo del mondo pallonaro per le loro campagne pubblicitarie.

Le nuove tecnologie ed in particolare i social media, hanno velocizzato questo processo di passaggio a nuove forme di pubblicità e di marketing. Facebook (con le classiche dirette) ma soprattutto Instagram e Twitch sono diventate delle macchine da soldi facili per i calciatori.

Partiamo dal noto social dedicato alle immagini e alle stories. Indovinate un po’, le star più seguite sono i due marziani che hanno caratterizzato la sfida per il Pallone d’Oro negli ultimi 12 anni. Cristiano Ronaldo può vantare oltre 241 milioni di follower, mentre Lionel Messi “soltanto” 168 milioni. Sul terzo gradino del podio figura Neymar jr del Psg, che si attesta sui 143 milioni.

CR7 e la Pulce con un singolo post sul loro profilo Instagram possono arrivare a guadagnare anche 300.000 euro. Visto il bacino d’utenza che portano, si tratta di cifre ritenute adeguate dalle varie aziende che intendono sfruttare la popolarità dei due campioni. E’ interessante notare come l’attaccante della Juventus sia uno squalo da questo punto di vista. Basta seguire il suo profilo con attenzione per trovare poca vita privata e molte foto riferite ai brand che pubblicizza. Messi, non tende a lucrare in maniera eccessiva in questo ambito.

La nuova frontiera, però, è rappresentata da Twitch, una piattaforma social dove vengono “streammate” le partite ai videogames di uno o più giocatori. La maggior parte dei calciatori in ritiro, per rilassarsi, organizza partite alla playstation. Vi consiglio di seguire il profilo Instagram di Jessica Immobile, la moglie del bomber della Lazio, per vedere a cosa rinuncia il buon Ciro pur di continuare a giocare a Fifa in collegamento con gli amici. La cosa che stuzzica i fan è la possibilità di sfidare i propri beniamini a qualsiasi videogames in streaming su Twitch. Ecco allora che fra donazioni e sponsorizzazioni i calciatori trasformano quel paio d’ore di svago in un business, anche piuttosto redditizio. L’apripista in questa ambito è stato Aguero del Manchester City, ma ora anche tanti campioni della Serie A hanno fiutato l’affare e si stanno convertendo a Twitch.

FOTO: Fanpage.it

Marco Fabio Ceccatelli