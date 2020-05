Calciatori, campioni e future promesse. Tutto passa dalla famiglia

Analizziamo il ruolo che in ogni fase di crescita, nel mondo applicato dello sport ma anche nella vita, un giovane sportivo deve affrontare e si imbatte per poter realizzare il proprio sogno

Da che mondo e mondo ogni essere umano, che lo voglia o meno, nasce, cresce e passa la sua anzianità fino alla fine dei propri giorni facendo qualcosa, che sia stata a lungo programmata o no. Noi tutti abbiamo necessità di fare, renderci utili alla nostra e a volte alle altre cause, per un senso di appagamento e operosità. C’è chi ha la fortuna di programmare e battezzare il proprio cammino sin da piccolo, percorso dove la famiglia gioca un ruolo fondamentale, e c’è chi invece si ravvede o vira improvvisamente verso altri lidi realizzativi nel corso della fase di crescita e/o maturazione.

Sin da piccoli, infatti le mamme e i papà possono notare quali preferenze e predisposizioni potrebbe avere il proprio pargolo e da quello decidere secondo propria coscienza o meno come relazionarsi, ed eventualmente coltivare, questo fuocherello che inizia ad ardere fievolmente.

Il calcio, opera sportiva tra le più diffuse del pianeta, ha un background tramandato da generazione in generazione, si respira nel quotidiano e gioca, anche nell’emisfero economico nazionale nostrano, un ruolo determinante. Avere doti atletiche e avvezze alla pratica calcistica non basta, deve essere coadiuvata da tutta una serie di fattori che se non coltivati e fatti crescere all’unisono rischiano di minare o compromettere la consacrazione del futuro giocatore.

Avete presente il curling? Sport di squadra praticato sul ghiaccio dove si interagisce con una grossa pietra di granito attraverso delle scopette sul pavimento, azione contrassegnata come sweaping, rendendo più o meno veloce il tragitto della stessa al fine di farla arrivare ad una zona detta “casa”. Più si avvicina maggiore sarà la possibilità di vincere. Metafora che calza a pennello nella nostra vita, che decidiamo di correre a velocità variabili e dove la possibilità che qualcosa possa non andare come dovrebbe viene sedata e corretta da chi ti vuole bene e cerca di indirizzarti verso la direzione giusta, indicandoti la via più corretta.

Nel calcio rispecchia ciò che nel quotidiano persone “normali” vivono tutti i giorni. C’è chiaramente un impatto mediatico differente e una consapevolezza che il peso specifico meramente mediatico, ci mancherebbe, di un calciatore è diverso rispetto a magari altri ruoli lavorativi e differenti settori, ma il sunto è chiaro e divulgativo. Tanti sono stati campioni e prima ancora uomini con dei valori e di valore, e altrettanti potenziali tali che a tanto dallo spiccare il volo, o peggio a decollo già effettuato, si sono persi di casa e non hanno più saputo distinguere il nord delle proprie aspirazioni per rimettersi in marcia. In ambe due i casi la famiglia e a volte le amicizie hanno giocato, giocano e giocheranno un ruolo fondamentale, che non sarà quello del calcio, ma quello della condivisione e crescita.

Foto: calcioregionale

Cesare D’Agostino