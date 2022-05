Cagliari, un Nainggolan alla Zola? L’ipotesi da non scartare

La squadra sarda è scesa in Serie B dopo sei anni dall’ultima volta. Decisivo il pareggio a Venezia contro i liguri già retrocessi. Occhio alla suggestione di mercato

Finale di stagione amaro per il Cagliari che ritorna in Serie B dopo sei anni. Il club sardo non è riuscito a mantenere la categoria retrocedendo insieme a Venezia e Genoa. Nell’ultima giornata di campionato, nonostante la contemporanea sconfitta della Salernitana contro l’Udinese per 0-4, i sardi non sono riusciti ad approfittarne pareggiando a reti inviolate sul campo del già condannato Venezia di Soncin. In vista della prossima annata e con l’obiettivo di risalire nuovamente in Serie A affiora un’interessante suggestione di mercato: Nainggolan nuovamente a Cagliari. Il belga, oggi militante nell’Anversa, potrebbe riprendere quanto fatto da Gianfranco Zola nel lontano 2003/04 quando decise di lasciare la Premier League per sposare la causa sarda proprio in cadetteria. Mossa azzeccata dall’allora presidente Cellino che conquistò subito la massima serie. L’ipotesi però non è semplice per alcuni motivi. In primis, Nainggolan ha un contratto ancora con l’Anversa fino al 2023 e in casa Cagliari c’è da capire il futuro del presidente Giulini. Nonostante le sue smentite, non si placano le voci di un possibile passaggio del club ad una holding.

Sandro Caramazza