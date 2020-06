Cagliari-Torino 4-2: Zenga ci prende gusto, i sardi vedono l’Europa

Per i rossoblu seconda vittoria consecutiva, la prima in casa nel 2020: poker firmato da Nandez, Simeone, Nainggolan e Joao Pedro, illusoria la rimonta granata con Bremer e Belotti. In classifica gli isolani si avvicinano al settimo posto, piemontesi fermi a 31

Il Cagliari e Zenga ci prendono gusto: dopo la vittoria in extremis sul campo della Spal, i sardi ottengono la seconda vittoria consecutiva, la prima in casa nel 2020, battendo 4-2 il Torino di Longo. Goleada firmata da Nandez, Simeone, Nainggolan e Joao Pedro, per i granata inutili le reti di Bremer e Belotti.

I rossoblu partono a mille e, dopo 17′, si trovano già in vantaggio di due reti: merito di Nandez, che finalizza una mischia da un corner, e Simeone (terzo gol consecutivo), che sfrutta un assist al bacio di Lykogiannis. E’ tutto un altro Cagliari rispetto a quello timido e impaurito pre-coronavirus. Nella ripresa ci si aspetta un altro Toro e invece, dopo appena un minuto, Nainggolan fulmina Sirigu con un preciso sinistro. Partita chiusa? Macché. Reazione d’orgoglio degli ospiti che al 60′ si sbloccano con Bremer e al 66′ riaprono tutto con un gran gol di Belotti. E’ però solo un’illusione perché, dopo due minuti, Nkoulou falcia Pellegrini in area e Joao Pedro dal dischetto firma il definitivo 4-2. Nel finale, complice anche la stanchezza, pochissime emozioni. E’ un successo che spedisce i ragazzi di Zenga a 38 punti, a -1 dal settimo posto occupato da Parma e Milan. Passo indietro invece per il Torino, fermo a 31 in una zona ancora a rischio.

Fonti foto: corrieredellosport.it, repubblica.it

Francesco Carci