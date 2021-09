Cagliari, serve una reazione prima della sosta

I sardi sono ancora a secco di vittorie e hanno la peggior difesa del campionato

Il Cagliari non ha iniziato la stagione come ci si aspettava, penultimo posto in classifica e soli due punti raccolti in sei turni. Il cambio in panchina da Semplici a Mazzarri dopo sole tre giornate è stato forse affrettato, con la squadra che per ora non ne ha tratto i benefici sperati dalla società. I probemi del Cagliari sono da ricercare in una fase difensiva che non funziona; quindici gol subiti la rendono al pari del Genoa, dello Spezia e della Salernitana, la retroguardia più battuta del campionato, con una media di oltre due reti subite a partita. Le sconfitte prevedibili contro Milan e Napoli non preoccupano vista la caratura degli avversari, ma quelle in casa contro Genoa ed Empoli fanno scattare pesanti campanelli d’allarme. In questi due match i sardi hanno avuto dei blackout totali che hanno compromesso i risultati; contro i liguri hanno subito una pesante rimonta dopo l’iniziale doppio vantaggio, contro i toscani invece sono stati dominati sotto il punto del gioco rischiando un passivo ancora più pesante.

Ora però ci si attende una reazione, prima della sosta i rossoblu devono muovere concretamente la loro classifica e cercare di togliere lo zero dalla casella vittorie. L’avversario sarà il Venezia di Zanetti, anch’esso bisognoso di punti ma che si è già tolto la soddisfazione dei primi tre punti in Serie A battendo proprio l’Empoli. Contro i veneti, Joao Pedro e compagni dovranno necessariamente sbloccarsi per poi andare alla sosta con un umore diverso e tre punti in più per una classifica che finora è molto deludente.

Come lo scorso anno si pensava che il Cagliari potesse avere ambizioni più importanti visto l’organico di tutto rispetto, ma per ora la partenza tutt’altro che positiva ci ha mostrato una squadra in confusione sia dal punto di vista societario sia da quello strettamente legato al campo. La reazione però è attesa, i sardi possono fare meglio di così e la stagione è solamente all’inizio.

Fonte foto: mondocalcionews.it

Alessandro Fornetti