Cagliari, scatto salvezza

Il Cagliari di Walter Mazzarri ha iniziato il 2022 nel migliore dei modi, riuscendo a portare a casa alcune partite fondamentali ed abbandonando per la prima volta le ultime tre posizioni della classifica. I sardi erano in netta difficoltà ed avevano raccolto pochissimi punti, non dando mai l’impressione di potersi salvare in una stagione che sembrava già segnata. Nell’anno nuovo però come detto il cambio di rotta; i due successi consecutivi contro Sampdoria e Bologna hanno dato fiducia alla squadra e hanno contribuito alla scalata alla classifica, che ora dice 20 punti e quartultimo posto. Dopo le due sconfitte, contro Roma in campionato e Sassuolo in Coppa Italia, sono arrivati un pari contro la Fiorentina addirittura con dei rimpianti per i sardi, poi l’impresa a Bergamo con l’Atalanta, compiuta per altro senza l’apporto di alcun attaccante con Gaston Pereiro come eroe di giornata.

Il Cagliari ora sembra rinato, oltre ai risultati si vede una compagine con un atteggiamento diverso, che lotta con tutte le squadre fino all’ultimo minuto e che anche da situazioni di svantaggio, come contro Sampdoria e Bologna, ha la forza di ribaltare il risultato. Joao Pedro resta il totem indiscusso della squadra nonostante un periodo non brillantissimo, tuttavia altri calciatori come Pavoletti e soprattutto Gaston Pereiro si stanno rivalutando e stanno trascinando i compagni.

Ovviamente la situazione resta complessa, il Venezia terzultimo ha comunque una gara da recuperare e potrebbe sopravanzare i sardi, ma l’inerzia in questo momento è tutta dalla parte dei rossoblu che prenderanno ancora più convinzione dopo il clamoroso successo di Bergamo. Il calendario alla prossima li mette di fronte ad un Empoli in calo e ancora a secco di successi nel nuovo anno, con una possibilità concreta dunque di proseguire in una striscia positiva che sta caratterizzando il girone di ritorno. Mazzarri nonostante le tante critiche sta cambiando il suo Cagliari che sta compiendo degli scatti importanti nella missione salvezza.

