Cagliari-Roma al cardiopalma, i giallorossi espugnano la Sardegna Arena col punteggio di 3 a 4. Analisi e pagelle

I capitolini portano a casa i tre punti dopo una lunga battaglia che ancora una volta ha regalato certezze sia in positivo che in negativo, la difesa è lontana parente di quella del 2019, sorrisi per un Kalinic ritrovato

L’Atalanta corre velocissima, senza sosta, in maniera perentoria. Alla Roma non resta che cercare di sbagliare il meno possibile e sperare in un tonfo dei bergamaschi, magari sabato prossimo contro la capolista Lazio. Solo con tutti i vari tasselli al proprio posto i giallorossi potranno ancora sperare di centrare la tanto agognata Champions.

La gara della Sardegna Arena è una delle poche che andrà in scena, a causa del rinvio di cinque incontri per l’allarme Coronavirus. Il 2020 non si sta rivelando un anno favorevole per le due compagini. I sardi non agguantano i tre punti da ben 10 turni e pensare che ad un certo punto erano addirittura in lizza per l’Europa. I capitolini si sono ripresi in virtù del 4 a 0 rifilato al Lecce nell’ultimo turno, dopo tre sconfitte consecutive.

Le scelte iniziali dei tecnici – Fonseca rinuncia a Dzeko dal primo minuto e schiera Kalinic con alle spalle Under, Mkhitaryan e Kluivert. Esordio da titolare per Villar a centrocampo in coppia con Cristante. Maran si affida alla coppia d’attacco Paloschi – Joao Pedro, supportati dal grande ex Radja Nainggolan. Olsen in porta contro il suo recente passato.

Formazioni ufficiali:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Paloschi.

All.Maran

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

All.Fonseca

Fin dai primi minuti si manifesta un autentico assedio da parte della Roma alla porta difesa dall’ex Olsen. Kalinic all’8′ e Mkhitaryan all’11’ permettono all’estremo difensore svedese di strappare applausi dalla Sardegna Arena. Al 10′ Under sfiora la magia con un tiro dalla media distanza che si stampa sulla traversa. La poca freddezza sotto porta viene punita dal fato ed il Cagliari, fino ai primi 27 minuti inconcludente, trova la rete del vantaggio al 28′ col solito Joao Pedro. C’è appena il tempo di un giro di lancette e la Roma si porta subito in parità grazie alla rete di testa di Kalinic. Mkhitaryan risulta essere il migliore dei suoi, come spesso accade nelle ultime uscite, il centrocampista armeno regala a Kalinic un cioccolatino che va solo toccato in rete. Al 41′ i capitolini sono sul 2 a 1. La ripresa si apre con i giallorossi che tengono un ritmo forsennato, Kluivert coglie la traversa al 53′, ma si riscatta al 64′ siglando il doppio vantaggio, c’è un sospetto tocco di mano nell’azione che ha portato al goal, ma per l’arbitro risulta tutto regolare. Quando sembrava che gli uomini di Foseca potessero trainare il match fino alla conclusione senza patemi, ecco che si sveglia Gaston Pereiro che buca Pau Lopez all’angolino basso di sinistra e riapre l’incontro. La Roma si affida ai senatori, ed è proprio uno di loro, Aleksandar Kolarov che con una punizione a giro regala la sicurezza ai suoi compagni, o almeno era quello che tutti credevano. All’87’ Smalling tocca il pallone con la mano nella propria area, Di Bello non ravvisa l’irregolarità, ma con l’aiuto della Var viene assegnato il rigore ai rossoblu. Pau Lopez è bravo a respingere il tiro di Joao Pedro, ma non trattiene il pallone che viene ribadito in rete dall’attaccante del Cagliari. Incredibile, al 90′ il punteggio recita 3-4 per i giallorossi.

Partita epica quella di questa sera fra gli uomini di Fonseca e quelli di Maran, conferme negative per entrambi i tecnici. I sardi non riescono più a vincere e dopo aver lottato per l’Europa rischiano di essere risucchiati nella lotta per la retrocessione se non ricominceranno a fare punti. I giallorossi creano e sciupano tanto, Kalinic sembra essere tornato una risorsa importante, ma la difesa sta subendo un’involuzione imprevedibile.

Le pagelle dei giallorossi:

Pau Lopez: 5,5 non impeccabile sul primo goal del Cagliari, non riesce a dare sicurezza al reparto, che di certo non lo aiuta

Bruno Peres: 6 forse il migliore della retroguardia romanista, almeno in fase avanzata. Dall’84′ Santon: sv

Fazio: 5 si vede che gioca col contagocce, appannato soprattutto in occasione del goal di Pereiro, la velocità non l’ha mai contraddistinto

Smalling: 4 il roccioso difensore inglese è lontano parente di quello ammirato nel 2019, ingenuità imperdonabile nel finale sul calcio di rigore

Kolarov: 6,5 non una diga difensiva, ma gli va riconosciuto il merito del goal su punizione ed il suggerimento che dà il via all’azione del goal di Kluivert

Villar: 6 buon esordio per lo spagnolo che si limita all’ordinaria amministrazione

Cristante: 6 non riesce più ad inserirsi in fase avanzata, ma in ripiegamento da un contributo prezioso

Under:6,5 all’inizio sembra la sua gara, accelerazioni e dribbling ubriacanti, poi cala nel finale, in cui aiuta anche i centrocampisti in ripiegamento. Dal 76′ Perez: sv

Mkhitaryan:7,5 il faro del centrocampo giallorosso, suo l’assist per il secondo goal di Kalinic

Kluivert:7 sta trovando continuità di prestazioni e di goal, oggi avrebbe potuto segnarne anche più di uno. Dall’84’ Veretout: sv

Kalinic:7,5 partita clamorosa per l’ex Atletico Madrid, due goal ed un assist che lo galvanizzano anche in ottica futura.

Le parole del tecnico giallorosso: “Non c’è bisogno di soffrire ogni volta così. Abbiamo sciupato troppe occasioni, non vincere sarebbe stato ingiusto. Crediamo ancora al quarto posto, dobbiamo lottare fino alla fine anche se l’Atalanta è fortissima”.

Foto: LaRoma24.it

Marco Fabio Ceccatelli