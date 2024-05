Cagliari: Ranieri annuncia il ritiro, smetterà di allenare

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico romano ieri ha comunicato ufficialmente che quella col club sardo è stata la sua ultima avventura in panchina, si chiude un cerchio fatto di grandi imprese e durato più di trent’anni

Un giorno triste, per il Cagliari e per il calcio in generale. Ieri sera infatti, Claudio Ranieri ha comunicato ufficialmente che al termine di questa stagione smetterà di allenare. Una carriera ultratrentennale la sua, nei principali campionati europei, spesso alla guida di squadre non al top, ma che lui ha portato a traguardi impensabili per altri (Leicester ma non solo). L’ultima sua impresa, una promozione e poi una salvezza col Cagliari, entrambe insperate. L’aveva già fatto tra il 1988 ed il 1991, agli esordi, ed ora ha chiuso il cerchio nella maniera migliore possibile. Il mondo del calcio perde un grande allenatore, ma soprattutto una grandissima persona. Arrivederci Sir Claudio.

Luca Missori

