Cagliari, quante difficoltà in questo avvio ma la crisi è conseguenza di valutazioni e scelte errate

A riveder le stelle…ma quando lo faranno i tifosi del Cagliari? Questo primissimo scorcio di stagione ha già sicuramente registrato una squadra che più di tutti ha deluso: il Cagliari. Con soli tre punti raccolti in sette giornate (0 vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte), i sardi possono godersi un record non proprio invidiabile, ossia quella di essere l’unica squadra ancora in attesa del bottino pieno in tutta la Serie A. L’avvicendamento in panchina Semplici-Mazzarri non ha ancora portato i frutti sperati, nonostante l’iniziale pareggio ottenuto in casa della Lazio. La crisi e le difficoltà del Cagliari non sono però qualcosa nato di recente ma una conseguenza degli errori e delle valutazioni sbagliate di diversi attori: dirigenza, giocatori e allenatori.

CAPITOLO GIOCATORI

I primi imputati di questo sfacelo cagliaritano sono i giocatori. Nonostante i nomi altisonanti che il presidente Giulini è stato in grado portare alla Sardegna Arena, molti di questi non sono riusciti a confermarsi sul campo. Una delle delusioni più cocenti è sicuramente Diego Godin, ex campione di Atletico Madrid e Inter. Il Flaco, arrivato in Sardegna per portare qualità ed esperienza, fin adesso ha deluso le aspettative. L’uruguaiano non sembra più quell’arcigno e attento difensore di un tempo, bensì un giocatore ormai diretto verso il viale del tramonto. Insieme al connazionale Martin Caceres dovrebbe formare una coppia affiatata e matura ma, al momento, la retroguardia cagliaritana è tutto fuorché impenetrabile.

Allargando l’analisi alle altre zone del campo, non è da meno neanche Nahitan Nandez. Il centrocampista ex Boca Juniors è stato negli ultimi due anni l’ultimo baluardo a mollare in casa Cagliari ma l’avvio di stagione non è dei migliori. Ad influire sul suo rendimento, c’è senz’altro la motivazione legata al mercato con il giocatore già in estate in procinto di partire. Con molta probabilità, l’addio sarà rimandato a gennaio ad un prezzo ridotto. Perché allora non mollarlo direttamente in estate piuttosto che giocare con un calciatore non proprio al top della motivazione? Chiudendo con il capitolo giocatori, altro calciatore in fase involutiva è Leonardo Pavoletti. L’attaccante non si è ancora ripreso del tutto dal bruttissimo infortunio al legamento crociato di due anni e mezzo fa. Probabilmente un’altra punta con le sue caratteristiche ma più giovane avrebbe giovato al povero Joao Pedro.

CAPITOLO ALLENATORI

Se un presidente decide di cambiare ben cinque allenatori nel giro di due anni, allora qualcosa non va. Tutto ebbe inizio con Rolando Maran, chiamato nel giugno del 2018, e rimasto in Sardegna fino ad inizio 2020. Il grande avvio di annata pre-pandemia (2019/20) con un Cagliari quarto e in zona Champions League fino a dicembre, è stato completamente ribaltato nel girone di ritorno con una serie di undici risultati negativi di fila. L’esonero il 3 marzo e l’inizio del lockdown hanno sancito la fine dell’era Maran e l’inizio del breve periodo Walter Zenga. Nonostante le grandi difficoltà con una squadra allenata per la prima volta agli inizi di giugno, l’Uomo ragno riesce a salvare i sardi totalizzando 13 punti in 12 giornate. Sicuramente non qualcosa di indimenticabile ma pur sempre importante viste le gravose vicissitudini.

Nessun attestato di riconoscimento al tecnico milanese, a cui il 3 agosto subentra Eusebio Di Francesco che in 23 partite riesce nell’impresa di ottenere soltanto tre vittorie e una striscia di 16 partite senza successi. La scossa arriva grazie a Leonardo Semplici che conquista 22 punti in 15 partite, riuscendo a centrare una salvezza quasi insperata. Riconoscenza anche in questo caso poco considerata visto l’esonero dopo sole tre giornate nell’attuale annata. Il regno molto traballante di Walter Mazzarri non ha al momento portato soddisfazioni, con le prossime tre partite contro Sampdoria, Fiorentina e Roma già diventate un vero e proprio crocevia per il futuro del tecnico toscano.

