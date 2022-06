Cagliari: Pippo Inzaghi favorito come nuovo allenatore

L’ex attaccante del Milan si è liberato dal Brescia ed è vicino ad essere il prossimo tecnico dei sardi

Dopo la cocente delusione della retrocessione in Serie B, il Cagliari prova a ripartire dalla scelta del nuovo allenatore. Ancora non c’è l’ufficialità, ma dalle ultime indiscrezioni sembra che Pippo Inzaghi possa essere il prossimo tecnico del club sardo. Super Pippo si è appena liberato dal Brescia ed è stato contattato dalla società rossoblù nei giorni scorsi per avviare una prima trattativa sulle future condizioni contrattuali. Il Cagliari vuole tornare subito in Serie A e per farlo intende affidarsi ad un tecnico che sa come si fa, dopo la promozione col Benevento nel 2020.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)