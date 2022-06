Cagliari, per ripartire ci si affida a Liverani

I sardi hanno scelto il nuovo tecnico per la serie cadetta con l’obiettivo di tornare subito in Serie A

Il Cagliari programma la prossima stagione e lo fa annunciando l’ingaggio di Fabio Liverani come nuovo allenatore. L’ex tecnico, tra le altre, di Lecce e Parma, ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione che sarà senza dubbio l’obiettivo primario della dirigenza. I sardi si preparano a ripartire dalla cadetteria affidandosi dunque ad un allenatore con un gioco offensivo e volto all’attacco, sempre propositivo in cerca dell’azione da gol. In attesa di capire quelli che saranno i movimenti di mercato, con Joao Pedro e Cragno primi indiziati a lasciare la squadra, Liverani è sbarcato a Cagliari dichiarandosi felice e molto carico per questa nuova avventura.

Fonte foto: calcionews24.com

Alessandro Fornetti