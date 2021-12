Cagliari nel baratro, inizia l’epurazione con vista Juventus

Domani la gara quasi proibitiva all’Allianz Stadium, nel frattempo la società prende provvedimenti che seguono le parole del direttore sportivo dopo la batosta con l’Udinese

Tanto tuonò che piovve. Il Cagliari sta cercando ancora di riprendersi dopo le quattro sberle casalinghe di sabato sera. Le dichiarazioni rilasciate dal d.s. Capozucca nel post partita sono state tanto pesanti quanto significative. Per la prima volta, forse, il focus dell’attenzione va suoi giocatori e non sull’allenatore. Mazzarri, infatti, è stato confermato, i giocatori, o almeno alcuni, no. Già domani con la Juventus inizieranno a cadere le prime teste e da quanto trapela i nomi dovrebbero essere quelli degli uruguagi Godin e Caceres, entrambi sarebbero anche sul mercato. La dirigenza ha parlato di comportamenti non consoni dentro e fuori dal campo, a quanto pare la misura è colma. La salvezza è ancora a portata di mano ma bisogna invertire subito la rotta se non si vuole imboccare una strada senza ritorno. Domani l’ultima di andata a Torino e solo una gara d’orgoglio potrebbe salvare la squadra da un risultato che sulla carta sembra scritto. Mazzarri, forte della sua posizione, spera di riprendere in mano il timone ma questa volta tocca anche ai giocatori dimostrare il carattere necessario.

Glauco Dusso