Cagliari, grande scatto per la salvezza

I sardi si sono rimessi in moto dopo diverse sconfitte ed hanno scavato un buon solco dal terzultimo posto

Il Cagliari di Walter Mazzarri è tornato alla vittoria nell’ultimo turno di Serie A, scegliendo un grande momento per tornare a fare punti dopo cinque sconfitte consecutive. Approfittando inoltre dei ko di Venezia, Genoa e Sampdoria hanno non solo risucchiato i blucerchiati nella lotta per non retrocedere, ma anche messo più a distanza i veneti ed i liguri, con i primi che hanno ancora un match da recuperare. La vittoria contro il Sassuolo ha mostrato un Cagliari voglioso di scrollarsi di dosso i recenti problemi e di tornare ad essere quella squadra che tanto bene aveva fatto ad inizio 2022; Deiola nel giorno della sua centesima presenza con i sardi ha dato tre punti che a cinque giornate dalla fine del campionato potrebbero risultare decisivi.

Il margine sulla zona retrocessione è di sei punti, con il Venezia che ha però una partita in meno anche se è in un pessimo periodo di forma. L’aver ritrovato il successo consente ai rossoblù di guardare con fiducia ai prossimi impegni e con l’entusiasmo di aver guadagnato terreno prezioso sulle dirette concorrenti. Il calendario inoltre sorride agli uomini di Mazzarri che nei restanti cinque impegni avranno subito il Genoa, poi un Verona senza particolari obiettivi, poi Salernitana, Inter come unico scoglio difficile per poi chiudere contro il Venezia. Tante opportunità dunque per chiudere in anticipo ogni discorso, già a partire dal prossimo impegno a Marassi contro il Genoa dove entrambe le compagini avranno come unico obiettivo la vittoria.

Il Cagliari ha dimostrato più continuità delle sue avversarie ed ha saputo far fronte alle tante difficoltà con un grande periodo coinciso con l’inizio dell’anno; contro il Sassuolo è stato fatto un ulteriore scatto in avanti ed ora la salvezza sembra molto vicina, a patto di rimanere centrati sull’obiettivo nelle prossime settimane contro squadre come Genoa e Salernitana che daranno tutto per vincere.

Fonte foto: leggo.it

Alessandro Fornetti