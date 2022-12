Cagliari, esonerato Liverani

Il presidente Giulini ha sollevato il mister dall’incarico dopo l’ultima sconfitta contro il Palermo. I sardi sono al 14esimo posto con 22 punti

Fabio Liverani non è più l’allenatore del Cagliari, a comunicarlo è la stessa società con un comunicato ufficiale. Il tecnico era in Sardegna da giugno 2022 e, in questi mesi, non ha raggiunto i risultati sperati. Attualmente il Cagliari si trova al 14esimo posto con 22 punti, a -4 dalla zona playoff ma anche a +3 dai playout. Liverani ha allenato i sardi per 18 partite, ottenendo 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Il sogno per la panchina è Claudio Ranieri, che ha già allenato il Cagliari dal 1988 al 1991, con la squadra che, in attesa del nuovo allenatore, è stata affidata a Roberto Muzzi, attuale club manager dei rossoblù che in passato ha lavorato come allenatore e vice.

Fonte foto: Cagliaricalcio

Davide Farina