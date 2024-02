Cagliari e Salernitana molto attive sul calciomercato

Tempo di lettura 1 minuto

I sardi sono in trattativa con la Viola per il difensore Mina, ma anche per il centrocampista Barak, giocatore duttile con ottimo fiuto del goal. I campani puntano su Shomurodov

La trattativa per l’arrivo di Yerry Mina, il difensore colombiano che lascia la Fiorentina a titolo definitivo e approda al Cagliari con un contratto sino al termine della stagione, ma con l’opzione di prolungamento, è arrivata ai dettagli conclusivi. Le due società sono al lavoro anche per Antonín Barák che arriverebbe in Sardegna in prestito secco. Il calciatore ceco ha già dato ampia disponibilità al trasferimento, mentre si attende l’ok della società toscana. Si fanno attente valutazioni anche su altri due centrocampisti, Idrissa Touré del Pisa e Gianluca Gaetano del Napoli. La Salernitana, dopo vari movimenti, in attacco punta sul giocatore della Roma in prestito al Cagliari Shomurodov.

Fonte foto: cagliarinews24.com

Luigi A. Cerbara