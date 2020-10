Cagliari, dal mercato delusione e dubbi, c’è lavoro per Di Francesco

Svanito il sogno Nainggolan ora bisogna tornare sul campo, forse l’allenatore aveva bisogno di qualcosa in più

La sicurezza del mese scorso si è andata piano piano affievolendo. Dopo il colpo Godin nell’ambiente cagliaritano sembrava che l’arrivo di Radja Nainggolan fosse una formalità. Invece le richieste dell’Inter e le poche disponibilità del club sardo hanno piano piano sgonfiato i sogni rossoblu. Lunedì la doccia gelata definitiva, nessun accordo e affare probabilmente tramontato, chissà se per sempre o se a gennaio se ne tornerà a parlare. Di Francesco ora si deve rimboccare le maniche, il materiale umano per il suo 4-3-3 si arricchisce del solo Ounas, esterno interessante che gli permetterà di tornare al suo credo.

Con l’Atalanta il tecnico ha dovuto fare di necessità virtù. Non volendo adattare gli uomini ha optato per un 4-4-2, un segnale di intelligenza a non incaponirsi con le sue idee, qualche buona cosa si è vista a prescindere dalla forza dell’avversario. Non sarà quello, però, l’obiettivo. Il rebus più importante è sicuramente Joao Pedro. Dato in partenza per più di una settimana è rimasto sull’isola ma mal si adatta a fare l’esterno d’attacco. Il brasiliano è comunque una risorsa pesante, difficilmente si rinuncerà a lui.

Qui serve il trasformismo di Di Francesco. Con la Roma aveva imbrigliato il Barcellona passando al 3-5-2, ora dovrà inventarsi qualcosa, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. La difesa è stata registrata con Godin, giocatore di classe assoluta ed esperienza, che servirà per far crescere soprattutto i giovani. A centrocampo c’è il rammarico Nainggolan ma Nandez e Rog sono perfetti per fare da scudieri al nuovo arrivato Marin. Davanti bisognerà fare delle scelte. Gli esterni a disposizione sono Sottil, Pereiro e Ounas. Le punte Simeone e Pavoletti, rimane nel mezzo Joao Pedro. C’è lavoro per Di Francesco e questa sosta gli avrà sicuramente schiarito le idee.

Alla ripresa il 18 ottobre si va a Torino, un’altra partita da non sottovalutare. La squadra di Giampaolo, infatti, ha perso due partite su due e non ha giocato l’ultima giornata. Il Cagliari ha un solo punto a fronte, però, di un calendario malevolo visto che ha incontrato squadre importanti come Sassuolo, Lazio e Atalanta. La pausa avrà sicuramente portato consiglio, siamo pronti a vedere un altro Cagliari con Difra il trasformista.

Glauco Dusso