Cagliari: c’è il sì per il nuovo stadio, sarà intitolato a Gigi Riva

In mattinata è arrivato il nulla osta dalla Regione, l’impianto sarà dedicato all’ex bandiera dei sardi ed i lavori inizieranno una volta demolito il Sant’Elia, probabilmente entro un anno

Si chiamerà Unipol Domus e sarà intitolato a Gigi Riva. Dopo tante discussioni e trattative, nella giornata di oggi è finalmente arrivato il via libera da parte della Regione Sardegna per il finanziamento pubblico di 50 milioni di euro necessario alla costruzione del nuovo stadio del Cagliari. Ora, l’iter amministrativo prevede la conclusione da parte del Comune di Cagliari della conferenza dei servizi tecnica e paesaggistica, l’approvazione del progetto definitivo ed infine la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell’infrastruttura. C’è ancora da attendere dunque, ma la speranza per il club sardo è quella di riuscire a demolire il vecchio Sant’Elia ed iniziare i lavori prima della fine del 2024. Per ospitare le gare dell’europeo del 2032 ci sarà una città italiana candidata in più.

Luca Missori

(Fonte immagine: ProgettoCmr.com)