Cagliari, calvario infinito per Pavoletti: nuova rottura del crociato

Pessima notizia per il club sardo e l’attaccante toscano: quando sembrava tutto pronto per il rientro in campo, il ginocchio sinistro (lo stesso operato a settembre) ha fatto nuovamente crac

CAGLIARI – Non c’è pace per Leonardo Pavoletti. Il 31enne attaccante del Cagliari si è infatti rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro, lo stesso operato lo scorso settembre dopo l’infortunio nella prima giornata contro il Brescia.

Una pessima notizia per il club sardo e per lo stesso attaccante toscano, proprio adesso che sembrava avvicinarsi la luce alla fine del tunnel. Pavoletti infatti sarebbe rientrato in campo a marzo e avrebbe dato una grossa mano al Cagliari nella scorsa europea. Ora invece il nuovo crac e una nuova lunga riabilitazione. La stagione è ormai conclusa, anche se praticamente non è mai iniziata.

Per Maran una brutta tegola considerando anche i guai fisici capitati a Faragò e Cacciatore nella sconfitta di domenica a Marassi contro il Genoa. A loro si aggiunge il lungodegente Cappitelli, oltre che Rog. Contro il Napoli, non bastasse, mancherà per squalifica anche Nainggolan. Il momento non è affatto dei migliori per i rossoblu, a secco di vittoria da 9 partite ma comunque in piena corsa per l’Europa League.

Fonte foto: goal.com

Francesco Carci