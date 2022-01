Cagliari-Bologna chiude la 21° di Serie A: le scelte dei due tecnici

All’Unipol Domus, derby rossoblù tra la squadra di Mazzarri e quella di Mihajlovic. Questa sera si chiude il lungo weekend di campionato

Cagliari-Bologna chiuderà una lunga e discussa 21° giornata di Serie A. In campo due squadre con alcune problematiche da risolvere. Da un lato il Cagliari, obbligato a vincere dopo il blitz in trasferta della Salernitana sul campo del Verona. La squadra di Mazzarri può sfruttare anche il KO del Venezia per accorciare in classifica. Per ottenere il secondo successo di fila, il tecnico toscano si affiderà allo stesso undici di Genova fatta eccezione per Dalbert dal 1′ al posto di Lykogiannis. In attacco, dunque, sempre la coppia Joao Pedro-Pavoletti.

Quanto al Bologna, se la classifica non preoccupa ciò che spaventa Mihajlovic è sicuramente la situazione Covid-19. Sono ben otto i giocatori positivi tra le fila felsinee: Gary Medel, Federico Santander, Emanuel Vignato, Aaron Hickey, Marco Molla, Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski. Tre, invece, si sono negativizzati: Nicolas Viola, Nico Dominguez e Sydney van Hooijdonk. Formazione, dunque, obbligata per il tecnico serbo con Binks in difesa al posto del cileno Medel e Skov Olsen a tutta fascia al posto di Hickey con Dijks a sinistra. In avanti, si va verso la coppia formata da Arnautovic e Orsolini.

Sandro Caramazza