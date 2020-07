Okaka regala la vittoria all’Udinese

Ai friulani basta un gol del suo centravanti per prendersi i tre punti

Basta un gol di Stefano Okaka all’Udinese per battere il Cagliari e centrare cosi la salvezza. La rete arriva all’inizio di un match ben giocato dalle due squadre, ma che non ha regalato altri spunti oltre alla rete decisiva.

Confermata la difesa a tre in casa sarda, con l’unica novità che riguarda la linea offensiva: Ragatzu fa il trequartista alle spalle del duo Simeone-Joao Pedro. Dall’altra parte Gotti conferma il 3-5-2 con Okaka e Lasagna in attacco. E proprio l’ex giocatore di Roma e Sampdoria porta in vantaggio i friulani dopo appena tre minuti; Okaka è bravo a liberarsi della marcatura di Ceppitelli e a mettere dentro un cross basso di Stryger-Larsen.

La prima occasione del Cagliari invece, arriva al quarto d’ora con un tiro dalla distanza del greco Lykogiannis bloccato da Musso. Dieci minuti dopo invece Joao Pedro non arriva a toccare di poco un buon cross di Nandez. Al 26esimo invece la stessa punta brasiliana calcia una buona punizione dal limite, ma Musso blocca.

La partita è ben giocata, le due squadre hanno un buon ritmo, ma le occasioni da gol sono poche. A volte c’è la sensazione che possa accadere qualcosa, ma gli errori individuali incidono abbastanza.

Al 40esimo l’Udinese trova anche il raddoppio con Lasagna, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Cagliari ha un altro sussulto al terzo minuto di recupero con Simeone, ma il suo tiro finisce abbondantemente a lato.

La ripresa inizia con un Cagliari che alza leggermente il ritmo cercando di trovare il gol del pareggio, ma senza successo perchè corre ma non concretizza. Ci prova Ionita da fuori al 49esimo, ma la palla viene deviata in angolo, un minuto dopo Ragatzu non arriva su un cross.

Si rivede anche l’Udinese con de Paul che semina il panico tra la retroguardia sarda ma nessuna delle due punte friulane riesce a concludere l’azione. Zenga prova ad apportare qualche modifica all’assetto tattico inserendo Mattiello, Faragò e Pereiro, per Pisacane, Lykogiannis e Ladinetti. Il copione però non cambia e la partita resta viva, sempre con ribaltamenti di fronte da entrambe le parti, ma senza reti. Tra i migliori del Cagliari c’è Mattiello, bravo a portare vivacità sulla corsia di propria competenza, ma i suoi cross non vengono raccolti da Simeone e Joao Pedro.

Il Cagliari ci prova fino alla fine, spesso affidandosi a lanci lunghi e cross, ma senza successo. Finisce con la vittoria dei friulani, già salvi prima di scendere in campo grazie alla sconfitta del Lecce, che si portano a quota 42, agganciando proprio la squadra di Zenga in classifica. Un Cagliari a cui non resta altro da chiedere a questo campionato.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: lunionesarda.it