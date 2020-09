Buona la prima per la Lazio, Cagliari al tappeto – analisi e pagelle

Lazzari e Immobile decidono il match alla Sardegna Arena con un gol per tempo

Inizia nel migliore dei modi la stagione della formazione di Inzaghi, grazie all’ottima prestazione sul campo dei sardi. Nonostante i molti infortuni, il tecnico capitolino schiera il 3-5-2 con Acerbi a guidare la linea difensiva al fianco di Radu e Patric.

Il primo tempo è dominato in lungo e largo dalla Lazio, pochi gli spazi concessi alla formazione di Di Francesco, che rimane schiacciata nella propria metà campo senza creare difficoltà alla retroguardia difensiva avversaria. Dopo appena quattro minuti di gioco l’undici di mister Inzaghi passano in vantaggio grazie alla rete di Lazzari, tocco a porta vuota dopo uno splendido assist dalla sinistra di Marusic (primo gol in campionato con la maglia della Lazio per lui). E’ il 100° gol che i biancocelesti infliggono al Cagliari in Serie A. Nel resto della prima frazione di gioco gli ospiti creano molto gioco ma poche vere e proprie occasioni da gol.

Nella ripresa il Cagliari è molto più effervescente e brillante, disegnando buone geometrie di gioco mettendo in difficoltà la Lazio. Dopo appena due minuti i sardi sfiorano la rete del pareggio con Simeone, che da due passi prova il tap-in vincente dopo una respinta di Strakosha su un tiro di Joao Pedro, ma spedisce la palla alta sopra la traversa. Con il passare dei minuti la Lazio ritrova il ritmo giusto e ricomincia a macinare gioco, riprendendo in proprio possesso il controllo della partita. Alla mezz’ora il solito Immobile mette il punto esclamativo alla partita. Ancora una splendida azione di Marusic regala un assist perfetto al bomber napoletano che all’altezza del dischetto di rigore lascia partire un destro secco all’angolino, nulla da fare per Cragno. Ottima la prestazione dell’esterno sinistro che ha creato molte difficoltà alla difesa del Cagliari. Nel finale Di Francesco schiera i suoi in trazione anteriore provando a trovare la rimonta, ma la retroguardia difensiva della Lazio tiene molto bene e concede poco e nulla agli avversari.

Buone le risposte ottenute da Inzaghi, Marusic e Lazzari hanno dominato le rispettive corsie aiutando molto la manovra offensiva. Nella prossima giornata ci sarà il big match con l’Inter, vedremo subito se, come l’anno scorso, l’undici di mister Inzaghi sarà tra le pretendenti alla vittoria finale del campionato.

INZAGHI POST GARA: “Vittoria che vale molto contro una squadra difficile da affrontare.”

PAGELLE

Strakosha 6: normale amministrazione, ottima parata nel secondo tempo sul tiro di Joao Pedro, graziato da Simeone sul tap-in

Patric 6: buono inizio per lui, gestisce bene in fase difensiva e quando la palla passa da lui non sbaglia praticamente nulla

Acerbi 6.5: pilastro difensivo, contiene benissimo Simeone concedendogli pochissima libertà di movimento. Sempre più un punto fondamentale per la squadra

Radu 6: Una garanzia, pulito in difesa compiendo anche un ottimo intervento nel primo tempo. (dall’89’ Parolo sv)

Lazzari 7: primo tempo straripante per lui, una freccia sulla fascia. Inserimento perfetto per siglare il suo primo gol in campionato con la Lazio. Conferma l’ottima forma dello scorso anno

Milinkovic 6.5: domina il centrocampo sfiorando anche la rete in due occasioni dal 70′ Akpa Akpro 6: si è integrato subito, aiuta molto la squadra nel finale di match

Leiva 6: dopo un periodo non facile a causa dell’infortunio gioca una partita di spessore. Fondamentale nella fase di impostazione dal 63′ Escalante 6.5: conferma le buone impressioni date in allenamento, ottimo esordio per lui

Luis Alberto 7: un faro che illumina la manovra e inventa calcio per i suoi compagni. Giocate strepitose, si conferma un fuoriclasse. (dall’89’ Cataldi sv)

Marusic 8: uomo assist, domina la fascia portandosi dietro la difesa avversaria. Straripanti le due azioni che portano i biancocelesti al gol. Forse la migliore prestazione in assoluto con la maglia capitolina

Correa 6: un po’ in ritardo rispetto ai suoi compagni, si trova parecchie volte fuori dal gioco sbagliando qualche pallone di troppo. Ancora da ritrovare la forma migliore dal 70′ Caicedo 6: aiuta nel finale con le sue sponde, prezioso in fase di possesso palla.

Immobile 6.5: lo ritroviamo da dove ci aveva lasciato. Pallone al centro e arriva il gol. Dopo un primo tempo non al meglio prima o poi il bomber napoletano la butta in rete, destro all’angolino e via ai titoli di coda.

All. Inzaghi 7: non stecca al debutto. La sua Lazio gioca bene, vince e convince. I suoi pilastri non deludono, vedremo se cambierà qualcosa con i nuovi innesti, ma per ora la sua squadra porta lo stesso splendido vestito dello scorso anno.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: corrieredellosport