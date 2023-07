Buon mercato e rosa ampia, l’Inter punta tutto nella prossima stagione

Tempo di lettura 3 minuti

I nerazzurri stanno conducendo un’ottima campagna acquisti che ne rinforza lo status in vista del prossimo campionato

La dirigenza dell’Inter si sta muovendo sul mercato per garantire all’allenatore una rosa forte e competitiva su tre fronti. Se è vero che nella scorsa stagione sono arrivati i trionfi in SuperCoppa italiana e in Coppa Italia e la finale di Champions League poi persa con il Manchester City, lo è altrettanto che in campionato i nerazzurri hanno deluso le aspettative chiudendo lontanissimi dal Napoli campione. Quest’anno l’obiettivo è tornare grandi anche in serie A e la compagine di Inzaghi ha tutte le carte in regola per riuscirci. Il mercato sta portando a Milano ottime pedine che andranno a rinforzare un squadra già fortissima e vogliosa di riscatto in campionato, anche se alcune partenze, tra tutte quelle di Dzeko e Brozovic, fanno storcere il naso a qualche tifoso. La difesa è al momento il reparto coi maggiori dubbi: Onana è corteggiato dal Manchester United e potrebbe partire, mentre hanno già salutato Skriniar e D’Ambrosio. Il rinforzo è Bisseck, giovane calciatore proveniente dall’Aarhus, squadra danese, che l’Inter cercherà di far crescere, tuttavia dopo la conferma di Acerbi serve un altro nome pesante per andare a sostituire Skriniar, con l’ipotesi più concreta che porta a Demiral, ormai in rotta con Gasperini ed in uscita dall’Atalanta. Per il centrocampo salutato Brozovic l’Inter si è garantita Davide Frattesi, protagonista di una vera e propria asta di mercato tra tutte le big del campionato. Con il giocatore proveniente dal Sassuolo i nerazzurri si assicurano tanta intensità, grande senso del gol e anche parecchia esperienza maturata negli anni in neroverde. Per l’attacco invece è già arrivato Marcus Thuram a parametro zero dal Borussia Monchengladbach e ora si punta al colpo grosso: la società vuole riprendere Lukaku, convinta dall’ultimo periodo della scorsa stagione quando finalmente il belga è tornato ad essere se stesso dopo le difficoltà iniziali. Lautaro Martinez è sempre più leader e punto fermo dell’attacco, l’intenzione è di ricomporre la LuLa che tante volte ha fatto esultare i tifosi; Lukaku vuole tornare in nerazzurro e il Chelsea sembra disposto a cedderlo ma stavolta solo in modo definitivo. L’Inter dunque si sta preparando al meglio alla nuova stagione e sarà quasi certamente la squadra da battere, anche se il Napoli campione non avrà nessuna intenzione di abdicare.

Fonte foto: inter-news.it

Alessandro Fornetti