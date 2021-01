Buon compleanno Lazio: i festeggiamenti alternativi per i 121 anni

Le misure restrittive dovute alla pandemia impediranno ai tifosi della prima squadra della capitale di festeggiare la ricorrenza, Piazza della Libertà non si tingerà di biancoceleste a mezzanotte, ma la Curva Nord si è già organizzata

Se il 120° compleanno era stato un apoteosi di cori e striscioni, di iniziative di prestigio organizzate dalla società e dalla Curva Nord, quest’anno l’atmosfera sarà decisamente diversa. Sia perché i risultati non sono esaltanti come 365 giorni fa, sia perché ci sono delle norme, dovute all’emergenza sanitaria, da rispettare.

In particolare la permanenza del coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di assembramento sono le limitazioni più astringenti per la festa biancoceleste. “Non mollare mai” rimane uno dei mantra più sentiti all’interno della Curva Nord, ecco perché il tifo laziale ha deciso di darsi appuntamento sabato 9 gennaio alle ore 17 nel luogo in cui tutto ha avuto inizio, Piazza della Libertà.

Il pubblico della Lazio saluta un anno particolarmente sfortunato, soprattutto in virtù del fatto che il raggiungimento degli ottavi di Champions è coinciso con l’impossibilità di sostenere la squadra di Inzaghi allo stadio.

La società capitolina non farà passare la nottata senza intraprendere delle iniziative virtuali. Il presidente Lotito ha riferito tramite i canali ufficiali del club che proverà a compattare i tifosi anche grazie all’intervento dei loro beniamini a distanza. Abbracciarsi con i fratelli laziali dal vivo avrebbe avuto tutto un altro sapore, ma in tempi complicati come quelli attuali, dove la tensione è alta in merito a tematiche piuttosto scottanti, è d’obbligo adeguarsi allo stato delle cose.

Non è difficile immaginare cosa desideri l’Aquila come regalo per il proprio compleanno. Un ambiente coeso in cui le infinite parti che compongono l’intero, non si diano battaglia per meri fini individualistici. A buon intenditor poche parole. Gli individui e gli stessi eroi calcistici passano, la maglia resta.

Marco Fabio Ceccatelli