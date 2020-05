Bundesliga: manita per Bayern e Lipsia, ok Dortmund e Leverkusen

Vincono agilmente le prime tre della classe, il Bayer batte il Moenchengladbach e lo scavalca al quarto posto

Mentre gli altri campionati o sono stati annullati o non sono ancora ripresi, in Germania si sono già disputati due turni di Bundesliga, seppur a porte chiuse. Come rilevato la scorsa settimana, anche in questo week-end i risultati mostrano che la stagione sembra non essere mai stata interrotta del tutto.

Il Bayern Monaco capolista vince ancora, battendo a domicilio l’Eintracht Francoforte per 5-2. Goretzka, Muller e Lewandowski portano i bavaresi sul 3-0, gli ospiti accorciano le distanze con una doppietta di Hinteregger, poi però i padroni di casa chiudono i conti grazie al gol di Davies ed all’autorete dello stesso Hinteregger. La formazione di Flick resta prima a +4 sul Borussia Dortmund, anch’esso vittorioso per 2-0 sul campo del Wolfsburg. Una rete per tempo per il Dortmund, prima Guerreiro, poi Hakimi. Dietro i giallo-neri a -3 troviamo il Lipsia, che supera senza problemi il Mainz in trasferta con un roboante 5-0. Tripletta di Werner, rete di Poulsen e Sabitzer e la squadra di Nagelsmann consolida il terzo posto a -7 dalla vetta. In zona Champions successo importante per il Bayer Leverkusen, che espugna per 3-1 il campo del Borussia Moenchengladbach (doppietta di Havertz e rete di Bender) e lo supera piazzandosi in quarta posizione.

Nella parti basse della classifica pareggiano Fortuna Dusseldorf e Paderborn, rispettivamente 2-2 con il Colonia e 1-1 con l’Hoffenheim, mentre vince il Werder Brema penultimo in classifica, staccando proprio il Paderborn e portandosi a -3 dal Dusseldorf terzultimo. Vittorie importanti anche per l’Augsburg, che batte 3-0 in trasferta lo Schalke 04 piazzandosi a +3 dalla zona retrocessione, ed Herta Berlino, che cala il poker nel derby con l’Union Berlino e vola a +7 dalla zona calda. A sette giornate dal termine però, ancora non c’è niente di deciso.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)