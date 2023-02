Bundesliga mai così in equilibrio, ora le inseguitrici del Bayern ci credono

I bavaresi sono primi, ma hanno solo una lunghezza di vantaggio sull’Union Berlino e con sei squadre in sei punti anche le altre formazioni sperano nel miracolo

Numeri alla mano la Bundesliga può essere tranquillamente considerato il campionato più prevedibile d’Europa, anche più della Ligue 1. Il Bayern Monaco viene da dieci campionati vinti consecutivi ed anche dal punto di vista del mercato esercita un dominio economico e sportivo sulle rivali che di fatto azzera ogni concorrenza. Mai come in questa stagione però, il monopolio dei bavaresi sembra vacillare e mai come ora, dopo tanto tempo, tante outsider credono nell’impresa.

All’inizio del girone di ritorno, l’equilibrio regna ancora sovrano: il Bayern Monaco è primo in classifica, dopo la vittoria in trasferta per 4-2 col Wolfsburg ha riconquistato la vetta della graduatoria. La formazione allenata da Julian Nagelsmann ha un solo punto di vantaggio sulla rivelazione Union Berlino, al momento in seconda posizione. L’ex squadra della parte orientale di Berlino sta continuando il suo percorso di crescita migliorando le proprie prestazioni anno dopo anno. Dopo la promozione in Bundesliga nel 2019, sono arrivati, nell’ordine, un undicesimo, un settimo ed un quinto posto. Prima la salvezza, poi la qualificazione in Conference League, infine l’approdo in Europa League. Ora, il club della capitale è lì a giocarsi il titolo punto a punto con la corazzata bavarese, precedendo altre grandi società del calcio teutonico. Una di queste è il Borussia Dortmund, terzo in classifica a – 3 dal Bayern Monaco. I gialloneri sono reduci da quattro vittorie consecutive con ben 15 gol segnati, hanno ritrovato il loro bomber Haller, tornato alla rete dopo aver superato il cancro ai testicoli, ed ora sognano la conquista di un titolo che dalle parti della Ruhr manca dal 2012. Non sarà facile, anche perché dietro il Borussia ci sono tre squadre in tre punti. C’è il Lipsia quarto, che nell’ultimo turno è stato bloccato sullo 0-0 dal Colonia, ma è in un ottimo momento di forma. C’è l’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League e campione in carica dell’Europa League, momentaneamente quinto. Infine, c’è il Friburgo, reduce da una tremenda manita rimediata in trasferta contro il Dortmund, ma ancora attaccato al treno delle posizioni di vertice. Sei formazioni in sei punti, un gruppone dal quale nessuno per ora riesce ad andare in fuga.

In ogni caso, il campionato è ancora molto lungo, resta quasi un girone intero da giocare. E’ probabile che questo gruppone di pretendenti al titolo si sfalderà, perdendo qualche pezzo per strada. E’ altrettanto vero però che, dopo tanti anni, la sceneggiatura della Bundesliga ha assunto una trama imprevedibile il cui finale è ancora tutto da scrivere. Ovviamente, il Bayern Monaco resta super favorito, ma già solo veder messo in discussione il suo dominio decennale renderà il finale di stagione più emozionante del solito.

Luca Missori

