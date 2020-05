Bundesliga in campo il 16 maggio

Debutto con il derby della Ruhr Tra Borussia e Schalcke in casa dei gialloneri. Si chiuderà il 27-28 giugno

Il primo vero calcio al Covid-19 ci sarà il 16 maggio e come era nell’aria arriverà dalla Germania: la Cancelliera Angela Merkel ha dato il via libera al ritorno in campo della Bundesliga. Una decisione che era nell’aria e che è stata ratificata nella giornata di oggi (giovedi 7 maggio nda), ma che non faceva pensare ad una ripartenza cosi immediata. Infatti si credeva che il massimo campionato tedesco riprendesse nel weekend del 23-24 maggio, mentre invece ecco la sorpresa e tutti in campo una settimana prima.

Nella stessa giornata dovrebbe ripartire anche la Serie B tedesca. Questo è quanto ha spiegato Christian Seifert presidente della DFL: “L’allentamento delle misure restrittive non deve però significare che il coronavirus non venga più preso seriamente” ha affermato il numero uno del calcio tedesco, che ha aggiunto: “Servono disciplina e rispetto delle regole, oltre alla responsabilità personale di ciascuno”. Seifert ha aggiunto che tutte le partite si giocheranno a porte chiuse e che bisognerà attenersi in maniera molto rigorosa ai regolamenti in vigore per contenere il diffondersi del virus. Il numero uno del calcio tedesco ha anche detto che non sa se ci saranno cinque sostituzioni, in quanto si tratta di una decisione che spetta alla Fifa, la quale non si è ancora espressa in merito. L’ultimo passaggio della conferenza stampa di Seifert è stato sulla possibile trasmissione delle partite in chiaro in tv e sul protocollo medico da seguire. Per quanto riguarda il primo aspetto, l’ipotesi è al vaglio tra le parti in causa ed è oggetto di una discussione costruttiva, che potrebbe dare spazio a “misure speciali e appropriate per la situazione“. Mentre per quanto riguarda il protocollo medico, in caso di calciatori positivi, ci sarà un periodo di isolamento di sette giorni e non di quattordici com’era previsto inizialmente. Questa decisione è stata concordata con il sistema sanitario tedesco che ha permesso di riprendere a giocare. Un aspetto che dovrebbe servire da esempio anche in Italia, viste le discussioni recenti sulla possibile ripresa del campionato.

Christian Seifer, presidente della DFL

La Bundesliga riprenderà con una delle partite più attese: il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalcke 04. La sfida sarà in programma sabato 16 maggio alle 15:30, insieme ad altre cinque partite, di cui quattro allo stesso orario. I gialloneri sono secondi in classifica a quota 51 punti, a quattro distanze dal Bayern capolista a 55 e che scenderà in campo domenica 17 maggio in casa dell’Union Berlino. Terzo il Lipsia a quota 50 punti. La giornata si chiuderà lunedi 18 alle 20:30 con la partita Werder Brema-Bayer Leverkusen. La Bundesliga si concluderà nel weekend del 27-28 giugno.

Mario Gomez, esulta dopo un gol in questa stagione con la maglia dello Stoccarda

Se dovesse riprendere anche la Serie B tedesca, queste saranno anche le ultime partite di un grande campione come Mario Gomez, il quale è in forza allo Stoccarda, club con cui ha iniziato la sua carriera e ha vinto la Bundesliga nel 2007, a cui vanno aggiunti, tra gli altri, anche altri due campionati vinti con il Bayern Monaco.

Leonardo Tardioli

Fonti foto: radiogoal24.it; primaonline.it;Spox.com