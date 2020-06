Bundesliga: il punto sulla riapertura

Analisi approfondita del campionato tedesco dalla riapertura post lockdown

C’è voglia di calcio, c’è voglia di ripartire, c’è voglia di non perdere i soldi dei diritti televisivi e la Germania è stata la prima a riaprire le porte del campionato.

A poco meno di un mese dalla ripartenza com’è la situazione della Bundesliga?

Il Bayern Monaco ha dimostrato di essere la solita “macchina da guerra” vincendo tutte e cinque le partite disputate, mettendo a segno 17 gol (con una media superiore ai 3 gol a partita) e subendone solamente 4 ma nessuno di questi decisivo ai fini del risultato.

In questa serie di vittorie, risulta particolarmente rilevante, quella di misura in casa dei rivali diretti del Borussia Dortmund che ha permesso ai bavaresi di allungare a +7 e ipotecare, anche in questa stagione, il campionato.

Proprio il Dortmund, escluso lo scontro diretto che pesa come un macigno, è ripartito molto bene infatti ha collezionato 4 vittorie su 5 partite ma anche i numeri sono molto convincenti: 13 gol fatti ed solo 2 subiti, il problema è che uno di questi è stato decisivo, non solo per quanto riguarda la gara in sè per sè, ma proprio per il campionato.

Per la zona Champions League è lotta a tre tra Lipsia, Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen.

Le prime due squadre, fino a metà campionato, hanno pensato realmente di poter competere per il titolo, poi i veementi ritorni del Dortmund prima e del Bayern poi, le hanno riportate ad una condizione di classifica più consona rispetto alle loro potenzialità.

In questa corsa saranno decisivi i reparti di attacco, che ad onor del vero, hanno ricominciato la stagione veramente alla grande.

Il Borussia Monchengladbach può contare su un mix di esperienza e giovinezza, grazie al collaudato Plea e all’esplosione di Thuram (quest’anno per lui 14 gol e 9 assist totali) che da quando è ripartito il campionato hanno messo a segno 6 gol complessivi (4 per l’italiano di origini francesi e due per l’ex punta del Nizza).

Il Lipsia, sorpresa d’inizio e metà stagione, grazie alla premiata coppia Werner-Schick (entrambi per altro sul piede di partenza) possono aspirare alla qualificazione per la prossima Champions League.

La parte del leone la fa, ovviamente, Werner il quale complessivamente ha realizzato la bellezza di 31 reti stagionali, condite da 13 assist e da quando è ripartito il campionato è riuscito a realizzare 4 reti in cinque partite.

Però anche Schick sembra aver ripreso la stagione col piede giusto: ha messo a segno 3 gol e sono stati tutti decisivi.

I suoi gol li ha messi a segno tutti nelle ultime tre partite: due sono terminate in pareggio ed una è stata vinta dal Lipsia per 4-2 ma lui ha siglato il primo gol.

L’ex attaccante romanista sembrerebbe aver intrapreso la strada giusta e nonostante alcuni problemi alla caviglia che lo hanno infastidito per tutta la stagione, ha messo a segno 10 gol.

Se continua con questo ritmo potrà essere decisiva anche lui per questa volata finale.

Poi c’è la vera e propria sorpresa di questo riavvio: Kai Havertz.

Questo meraviglioso ventenne (ricordiamo che è un classe ’99) ha trascinato il Leverkusen con 5 gol in 3 partite (due doppiette) ma la sfortuna sembrerebbe non abbandonarlo: dopo l’infortunino occorsogli a metà novembre era rientrato alla grande ma adesso è incorso in un nuovo stop che gli ha fatto saltare due partite.

Dalla prossima partita dovrebbe essere di nuovo nell’undici e lui potrebbe essere veramente la variabile impazzita, decisiva, per l’approdo in Champions League.

Chiudiamo con la lotta per non retrocedere dove: Paterborn, Werder Brema, Dusseldorf e Magonza, dovranno lottare col coltello tra i denti fino all’ultima giornata per la sopravvivenza nella serie superiore.

Fonte foto: okcalciomercato.it

Firma: Alessandro Nardi