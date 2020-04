Bundesliga: i possibili calciatori positivi saranno isolati

Si studia il piano per la ripartenza e si spera nella data del 23 maggio

In Germania è quasi tutto definito per per la ripresa del campionato, tanto che i vertici del calcio tedesco hanno già stilato un piano che prevede anche cosa fare in caso di calciatori positivi al Covid-19. Infatti, qualora ce ne fossero, questi saranno isolati e si proseguirà a a giocare. L’eventuale calciatore che non presenterà sintomi dovrà farsi due settimane di quarantena, mentre in caso contrario dovrà attendere la scomparsa dei sintomi stessi per tornare in campo.

Come detto la ripresa dovrebbe esserci il prossimo 23 maggio e al momento, il governo tedesco, sta studiando cosa fare e a breve darà l’ok definitivo o meno: si pensa che il via libera possa arrivare già nella giornata di giovedi prossimo, quando è previsto un vertice ad hoc per decidere sul da farsi.

In Germania, i club, hanno ripreso gli allenamenti dallo scorso 5 aprile – seppur con le dovute precauzioni – e attendono solo di sapere quando torneranno a giocare per concludere la stagione. Infatti la volontà unanime è proprio questa, come dichiarato di recente anche dall’Amministratore Delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Secondo l’Ad giallonero, se la stagione non sarà conclusa la Bundesliga potrebbe non esistere più. Dunque al centro della questione c’è inevitabilmente l’aspetto economico, che tiene banco come in Italia e negli altri Stati europei. E il calcio, in Germania, occupa 60.000 persone.

Joachim Watzke, Ad del Borussia Dortmund

Se in Germania ci sarà la ripartenza il protocollo medico studiato sarà rigidissimo: per completare la stagione servono circa 20.000 tamponi e questo non sembra essere più di tanto un problema, in quanto il governo tedesco ne ha processati 2 milioni. Per quanto riguarda le misure individuali, oltre a non far entrare più di 300 persone negli stadi – numero in cui sono compresi anche calciatori, allenatori e staff tecnici e medici, ma non i tifosi – si pensa a misure specifiche: ogni calciatore avrà una bottiglietta d’acqua personalizzata e tutti saranno muniti di guanti per gli allenamenti in palestra.

Robert Lewandoski, attuale capocannoniere della Bundesliga con 25 gol

Inoltre è notizia di qualche giorno fa che la Uefa ha stanziato 236,5 milioni per le Federazioni. Si tratta di un contributo che la Uefa destina ogni anno a questi Enti per coprire i loro costi di gestione. Quelle di quest’anno sono riferite alla stagione in corso e alla prossima e ce ne saranno massimo 4,3 milioni per ogni Federazione. E ognuna di queste potrà farne l’uso che meglio crede per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.

Tornando alla Bundesliga in se, al momento della sospensione dello scorso 8 marzo, c’era in testa il Bayern Monaco con 55 punti, seguito dal Borussia Dortmund a 51 e dal Lipsia a 50. E mancano nove giornate al termine del torneo.

