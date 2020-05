Bundesliga ci siamo! Domani si torna in campo

Il campionato tedesco sarà il primo tra i maggiori tornei europei a riprendere dopo lo stop per il Covid-19

Kick-off! Si riparte, ma non sarà come prima. Da domani in Bundesliga tornerà a rotolare il pallone, ma non sarà come l’ultima volta: stadi con sagome di cartone al posto del pubblico, accessi contingentati e permessi solo ad un ristretto numero di persone tra staff tecnici e addetti ai lavori, compresi giornalisti e cameraman. Dunque sarà questa la Bundesliga ai tempi del Coronavirus e riprenderà cosi la corsa al Meisterschale che vede come al solito il Bayern Monaco davanti a tutti con 55 punti, seguito dal Borussi Dortmund a quota 51 e dal Lipsia a 50. Più staccati Borussia Monchengladbach a 49 e Bayer Leverkusen a 47 punti.

Il big match di giornata sarà il derby della Ruhr tra i giallo neri guidati da Favre e lo Schalke 04 sesto a 37 punti. Difficile dire che tipo di partita sarà, perché lo stop forzato per il Covid-19, potrebbe aver azzerato il divario tra le due squadre, soprattutto sotto l’aspetto atletico. Infatti la curiosità maggiore degli spettatori – tedeschi e non – sarà quella di capire quanto abbia realmente inciso lo stop sulle gambe dei giocatori: si tratta di un aspetto che salterà all’occhio in tutte le sfide e non solo in quella tra Borussia e Schalke. Un aspetto che forse potrebbe anche stravolgere la classifica e che potrebbe estendersi anche agli altri campionati europei, qualora riprendessero

Tornando al campo e soffermandoci ad analizzare questa e altre sfide sotto l’aspetto tecnico, possiamo vedere come questo derby rappresenti una sfida tra diverse filosofie di gioco: il Borussia pratica un calcio offensivo che vede nei due gioiellini classe 2000 Sancho e Haaland, due giocatori temuti dalla maggior parte delle difese avversarie. Il duo Millennials, forma un tridente eccezionale insieme al compagno di squadra Marko Reus. I tre sono le punte di diamante del 3-4-3 di Lucian Favre e nel complesso hanno segnato 34 dei 68 gol totali che il Borussia ha realizzato in questo campionato. Dal canto suo lo Schalke, è una squadra più equilibrata: non segna molto – solo 33 gol realizzati, ma nemmeno ne subisce tanti e vede proprio nella retroguardia il suo punto di forza, dove tra gli altri figurano l’ex Fiorentina Nastasic e il gioiellino Todibò, in prestito dal Barcellona.

Domani sarà anche il turno del Lipsia, un’altra squadra che gioca un ottimo calcio: terza e in piena lotta per il titolo, la squadra di Nagelsmann affronterà il Friburgo che all’andata si impose per 2-1. Il Lipsia è una squadra giovane e vede in Timo Werner la sua punta di diamante: un calciatore che sta diventando l’oggetto del desiderio di molti club europei e che in questa edizione del torneo ha già realizzato 21 reti.

Non dovrebbe essere un impegno molto difficile per il Bayern Monaco. La squadra di Flick affronterà in trasferta l’Union Berlino e oltre ad essere prima, ha il miglior attacco e la miglior difesa del torneo, rispettivamente con 73 reti all’attivo e 26 al passivo insieme al Lipsia. Flick, ha saputo rivitalizzare una squadra che fino al suo arrivo, arrancava e aveva ceduto la vetta ad altre squadre, ma il tecnico tedesco si è saputo imporre in poco tempo e ciò che stupisce è il fatto che sia riuscito a dare un buon gioco ai bavaresi. Ovviamente gli schemi sono improntanti al gioco offensivo, ma va detto che il maggior punto di forza del Bayern è l’equilibrio: non bisogna dimenticarsi come anche in Champions League, abbia mostrato queste caratteristiche asfaltando letteralmente il Chelsea a Stanford Bridge per 3-0. E dunque sembra essere proprio l’avversario da battere, ma non bisogna dimenticare che ormai ripartiranno tutti da zero e quindi ci potrebbero essere delle sorprese in un torneo, che fino ad ora è stato all’insegna dell’equilibrio e che ha visto alternarsi più squadre in testa alla classifica: infatti la squadra di Flick, aveva lasciato la vetta al Lipsia e al Borussia Monchengladbach, che sarà ospite dell’Eintracht Francoforte.

La giornata di Bundesliga si chiuderà lunedi sera, con il posticipo tra il Werder Brema penultimo e il Bayer Leverkusen.

Fonti foto: Sports.com; Goal.com

Leonardo Tardioli