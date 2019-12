Buio Napoli, contro il Parma perde 2 a 1. Analisi e pagelle

Partenopei nettamente al di sotto delle aspettative, se in Europa la carretta viene tirata, in campionato fatica a muoversi

Il Napoli non vince più, ko col Parma 2 a 1 al San Paolo, decisive le marcature di Kulusevski, Gervinho per i ducali, momentaneo pari di Milik. Inizia male l’avventura di Gattuso sulla panchina azzurra, avrà tanto da lavorare.

Alla prima sulla panchina del Napoli, Gattuso opta per il 4-3-3, confermato il duo centrale Manolas-Koulibaly. In mezzo al campo c’è Allan con Ruiz e Zielinski; in avanti spazio a Callejon, Milik e Inisgne.

Nelle file ducali, solito 4-3-3 con Cornelius coadiuvato dalla velocità di Gervinho e dalla classe di Kulusevski.

INIZIO DA INCUBO

Avvio shock al San Paolo con il nuovo Napoli di Gattuso che chiude sotto di una rete il primo tempo. Scarsa concentrazione e troppa sufficienza connotano i primi minuti dei partenopei, che sbagliano tre palle sanguinose una dopo l’altra e alla seconda di Koulibaly (che dopo l’errore è costretto al cambio per un problema ai flessori), prendono il gol di Kulusevski al terzo minuto. I padroni di casa faticano e costruire e poco supportati da un San Paolo per nulla paziente, tendono ad impensierire Sepe con alcune conclusione dalla distanza targate Zielinski. Al minuto 18’, il polacco ha la palla del pari, ma su gran verticalizzazione di Mario Rui spara alto davanti il portiere. I ducali però rispondono colpo su colpo, rendendosi costantemente pericolosi ad ogni ripartenza con la 4×4 Gervinho-Kulusevski. La più grande occasione del match per i partenopei arriva alla mezz’ora: grande imbucata di Milik per Insigne, che davanti Sepe non trova clamorosamente la porta. Ogni ripartenza emiliana è, comunque, un incubo per la retroguardia azzurra, che al 41’esimo si salva dal doppio passivo con l’aiuto di Meret e del palo a neutralizzare un’ottima conclusione di Gervinho. Nel finale, Napoli pericoloso ancora con Insigne, che pecca di precisione sotto porta. Il match termina dopo 6’ di recupero causa una lunga attesa al Var da parte di Di Bello, che prima assegna un rigore al Napoli per poi cambiare idea fischiando punizione su contatto tra Hernani e Zielinski.

BEFFA FINALE

Ripresa divertente e con grande intensità al San Paolo, con i partenopei che escono con un altro piglio dagli spogliatoi e in cerca sin dalle prime battute del gol del pari. La prima palla-gol arriva al minuto 57’ con Insigne, che su punizione spaventa Sepe, che respinge con qualche affanno. Il portiere del vivaio azzurro si ripete tre minuti più tardi su Milik, che di testa sfiora la rete del meritato pareggio. L’occasione del polacco è soltanto il preludio di ciò che avverrà al minuto 64’: cross del neoentrato Mertens e preciso tap-in del polacco che rimette tutto in equilibrio. Il gol galvanizza i ragazzi di Gattuso che si proiettano in avanti alla ricerca dell’immediato sorpasso e ci vanno vicini al 67’esimo con Mario Rui, che sfrutta il tacco di Insigne ma spara in curva a pochi passi dalla porta. I ducali si riaffacciano in avanti con le solite ripartenze di Gervinho, che al minuto 70’ semina il panico nell’area azzurra, venendo bloccato solo da Meret in versione Garella. Nel finale, ci provano Mertens e Callejon ma i loro tap-in non trovano miglior fortuna ma quando tutto sembra essersi concluso per il pari finale, riecco l’acuto che gela il San Paolo: ennesima ripartenza Parma portata avanti da Kulusevski e Gervinho, suggerimento dentro dello svedese e tutto solo in area l’ivoriano batte Meret per il 2 a 1 finale. Match che si chiude tra i fischi dei tifosi partenopei, male la prima per Gattuso.

Gara difficile per il Napoli, che dopo un inizio shock prova a riprendersi ma viene costantemente bucata dalle ripartenze ducali. La beffa finale deve far riflettere Gattuso che ha tanto da lavorare.

Ottima prestazione del Parma, che dopo il pari a Milano contro l’Inter e il successo in casa contro la Roma, si conferma un’ammazza grandi. Gervinho e Kulusevski impressionanti!

PAGELLE

Meret: 7 Straordinario in due occasioni su Gervinho per mantenere vivo il Napoli. Non può fare nulla su due gol subiti.

Di Lorenzo: 6 Spinge tanto, mettendo anche dei buoni palloni. Soffre Gervinho sulla corsia di destra.

Manolas: 6 Meglio nel primo tempo che nella ripresa, dove si fa saltare troppo facilmente dall’ivoriano col 27 sulla schiena.

Koulibaly: 4,5 Sbaglia due palloni clamorosi, tra cui uno sanguinoso che lancia Kulusevski in rete. Dopo l’errore esce per male ai flessori. Sfotunato! Dal 3’ Luperto: 5,5 Non è Koulibaly e si vede, nel gol finale ha qualche responsabilità.

Mario Rui: 5,5 Spinge tanto ma anche abbastanza disattento.

Ruiz: 5 Non è il Ruiz che tutti conosciamo, timido e poco in palla. Per il bene del Napoli, dovrà ritrovare immediatamente la giusta condizione.

Allan: 5 Prestazione sottotono del brasiliano, che sbaglia qualche pallone di troppo. Dal 64’ Mertens: 6,5 Entra e fa subito l’assist decisivo per Milik, poi si rende pericoloso con qualche iniziativa personale.

Zielinski: 6 Meglio nel primo tempo, in cui crea qualche palla-gol, nella ripresa cala di lucidità.

Callejon: 5,5 Sempre tanto impegno ma poca precisione sotto porta.

Milik: 7 L’unico a salvarsi del Napoli di oggi. Segna ma prova anche a far segnare.

Insigne: 5,5 Sbaglia due grandi occasioni nel primo tempo, mentre nella ripresa si fa pericoloso su punizione. Dal capitano ci si aspetta sempre di più. Dal 78’ Lozano: 5,5 Entra non con la giusta cattiveria.

Gattuso: 5,5 Male la prima per Ringhio. Dopo l’inizio shock prova a riprendere in mano la sua squadra ma nel finale c’è la beffa.

Dichiarazioni post-match Gattuso:

“Abbiamo sofferto mentalmente, non siamo tranquilli e così si fa fatica. Il Napoli è piena di giocatori fortissimi ma è un momento no e lo stiamo pagando. I fischi ci stanno, bisogna tornare ad essere brillanti perchè soltanto così possiamo uscire da questa situazione”:

Sandro Caramazza