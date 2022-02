Buio Inter ma con luce in vista: Brozovic rinnova fino al 2026

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la firma sul tanto agognato nuovo contratto per un giocatore che da ieri risulta essere sempre più imprescindibile per la propria squadra

Un weekend da dimenticare per i tifosi nerazzurri. Con la sconfitta casalinga subita dal Sassuolo è infatti svanito il sorpasso sul Milan. Nella gara di ieri mancava per squalifica l’elemento giudicato fondamentale da tutti e il risultato sembra avvallare la tesi. Marcelo Brozovic, infatti, pare essere l’unico insostituibile della rosa di Simone Inzaghi. Per questo nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con la dirigenza dell’Inter e nella giornata di oggi arriverà il rinnovo tanto atteso. Il centrocampista croato prolungherà il suo contratto fino al 2026 percependo 6 milioni di euro a stagione. Una notizia tanto attesa e che in questo momento serve a mitigare il malumore che serpeggia dopo gli ultimi risultati tra campionato e Champions League. La debacle di ieri, però, desta un po’ più preoccupazione per il modo in cui è arrivata. Nei precedenti passi falsi almeno la prestazione della squadra c’era stata, con il Sassuolo è mancata anche quella. Venerdì sera a Genova la possibilità di cambiare rotta, di fronte un Genoa che si vuole salvare.

Glauco Dusso