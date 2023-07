Buffon riflette sul futuro: Arabia lontana, probabile il ritiro dal calcio

Tempo di lettura 1 minuto

L’offerta saudita recapitata al portiere è di quelle importanti ma mai come in questo momento sembra arrivato il momento di dire basta con il pallone per dedicarsi alla famiglia

Il momento della scelta più importante è arrivato per Gianluigi Buffon. La strada che si trova davanti il portiere si divide in tre sentieri. Quello che porta alla mega offerta araba, quello di giocare l’ultimo anno a Parma e infine il ritiro dal calcio. Sebbene il pallone come già ampiamente dimostrato è sempre stata la prima scelta di Buffon ora le gerarchie sembrano cambiate. L’idea di smettere e dedicarsi agli affetti più cari lo alletta di più e a 45 anni sembra proprio essere la decisione che più lo convince attualmente. Si va dunque verso quella direzione. L’offerta della lega saudita faceva girare la testa ma i soldi sono l’ultimo dei pensieri allo stato attuale del portierone azzurro. A giorni o addirittura tra poche ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale sulla scelta. Qualora fosse il ritiro dal calcio Buffon rinuncerebbe all’anno di contratto che ancora lo lega al Parma. Visti i rapporti tra le due parti non sarà certo questo il problema.

Glauco Dusso