Buffon non finisce mai: rinnovo con il Parma fino al 2024

Ecco l’annuncio del presidente Krause, il portiere continuerà a giocare fino ai suoi 46 anni con la casacca gialloblu, una notizia arrivata proprio nel giorno degli 80 anni di Dino Zoff

Chi si aspettava il ritiro dovrà mettersi l’anima in pace. Gianluigi Buffon giocherà (almeno) sino al 2024. Di pochi istanti fa l’annuncio del presidente Krause che ha confermato il prolungamento del sodalizio tra il Parma e il portiere che ormai vuole battere tutti i record. La società che lo aveva lanciato poco più di vent’anni fa continuerà a vederlo in campo sino al suo 46° compleanno. A proposito di compleanni oggi compie 80 primavere un mito come Dino Zoff, forse non un caso che quest’annuncio sia arrivato proprio oggi. Buffon, che tra l’altro aveva fatto gli auguri a Zoff in mattinata tramite social, è proprio l’ultimo portiere campione del mondo con l’Italia succedendo al mitico eroe di Spagna ’82. Adesso l’annuncio del rinnovo per entrare ancora di più nella storia, ma per il calcio mondiale Gigi e Dino lo erano già di diritto.

Glauco Dusso