Bufera Manchester United: Solskjaer in bilico, c’è Conte in agguato

Dopo lo 0-5 umiliante contro i rivali del Liverpool, i Red Devils potrebbero salutare il proprio tecnico. L’ex allenatore dell’Inter è il primo indiziato a sostituirlo

Una tormenta non banale in casa Manchester United con lo 0-5 rifilato dal Liverpool che fa fatica ad essere deglutito dal popolo Red Devils. L’uomo finito al centro delle critiche è senza ombra di dubbio Ole Gunnar Solskjaer, eroe della notte di Barcellona ’99 e manager dei rossi di Manchester dal 19 dicembre 2018. La manita rifilata da Salah&Co (clicca QUI per rileggere le gesta del fuoriclasse egiziano) è però difficile da digerire per il mondo United. Inutile a dirlo che il tecnico norvegese è a rischio esonero. Il primo nome della lista pronto a subentrare è quello di Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter e campione d’Italia in carica sembra aver dato già l’ok per prendersi la squadra in corso d’opera. Sabato, il Manchester United sarà ospite nel nord di Londra a casa del Tottenham, sono due gli interrogativi: lo farà con Conte o con Solskjaer all’ultima spiaggia?

Sandro Caramazza