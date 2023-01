Bufera Le Graet, dalle parole su Zidane all’accusa di avances insistenti ad un’agente sportiva

Il presidente della Federazione francese si trova in un clima orrendo, dopo quanto detto su una leggenda come Zizou arrivano accuse più pesanti

In questi giorni la situazione in Francia, lato Federcalcio, è molto delicata e complicata. Il presidente della Federazione Noel Le Graet è letteralmente dentro una bufera, sia per le dichiarazioni fatte ultimamente su Zinedine Zidane che per le accuse da parte di Sonia Souid, un’agente sportiva.

Il malcontento generale è presente da diverso tempo, come testimonia la conferenza stampa del Ministro dello sport francese Amelie Oudea-Castera, ma questi ultimi eventi sembrano essere “la goccia che fa traboccare il vaso”.

Andiamo con ordine. Tutto ha inizio quando viene rinnovato il contratto a Deschamps, con Le Graet che dichiara di “sbattersene” di Zidane e del fatto che non allenerà, almeno per il momento, la nazionale francese, salvo poi scusarsi riconoscendo di aver fatto dichiarazioni goffe e fraintendibili. I francesi, tra cui anche Mbappé, si scagliano contro il presidente della Federcalcio, chiedendo rispetto nei confronti di una leggenda come Zizou.

A seguito di queste dichiarazioni, arriviamo alla conferenza di Oudea-Castera in cui la ministra dice chiaramente che Le Graet non è all’altezza del ruolo che ricopre e che i giocatori francesi meritano di meglio a capo della Federcalcio, invitando il comitato esecutivo a risolvere la situazione. L’attuale presidente è comunque in carica fino al 2024 e non sembra intenzionato a dimettersi.

Ministra Amelie Oudea-Castera

Nella giornata di oggi altra benzina sul fuoco, un’agente sportiva ha accusato Le Graet di avances insistenti e fuori luogo. Sonia Souid, l’agente in questione, ha confessato all’Equipe quanto subìto dal dirigente in questi anni, dichiarando che le inviava messaggi ambigui e fraintendibili, invitandola anche a cena o a casa sua, come accadde nel 2014. Sonia viene invitata con la scusa di un incontro di lavoro con la responsabile del settore femminile e lì Le Graet le fa capire chiaramente che se vuole realizzare i suoi progetti deve andare a letto con lui. La stessa Sonia però riconosce che non ci sono testimoni o prove a conferma della sua tesi, constatando che gli stessi messaggi inviati da Le Graet presi singolarmente non accertano niente. L’insieme però di tutti gli atteggiamenti del presidente nei confronti dell’agente destano dei sospetti, che verranno confermati o smentiti dall’indagine richiesta dalla ministra Oudea-Castera, la quale vuole far luce sugli abusi emersi in Federazione negli ultimi anni.

Sonia Souid, agente sportiva

Le Graet verrà ascoltato nei prossimi giorni per avere chiarezza sulla questione.

Personalmente mi aggrego al pensiero dei francesi per quanto riguarda Zidane, bisogna avere rispetto per chi ha fatto la storia, sportivamente parlando, del proprio paese. Per il caso di Sonia Souid spero ovviamente che la verità venga a galla.

Fonti foto: Marca, Ansa, Instagram Sonia Souid

Davide Farina