Brutte partenze per il Liverpool e il Manchester United

Due punti per i reds e addirittura zero per i reds devils con CR7 che ancora non ha chiaro il suo futuro

Non poteva esserci peggior inizio per lo United, nella prima giornata il tonfo interno con il Brighton e nel turno successivo il 4-0, già raggiunto nel primo tempo, inflitto dal Brentford a Cristiano Ronaldo e compagni. Probabilmente il lavoro del nuovo tecnico ten Hag deve essere ancora assimilato dal gruppo. Zero reti per CR7 e imminente futuro tutto da stabilire.

Due pareggi invece per il Liverpool che già si allontana a -4 dal City. Due pari oltretutto ottenuti contro avversari abbordabili quali Fulham e Crystal Palace.

Fonte foto: CnnEspanol.cnn.com

Stefano Rizzo