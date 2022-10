Bruscolotti shock: vittima dell’usura a Napoli

L’ex capitano azzurro è stato coinvolto, per sua sfortuna, in un gravissimo giro di malavita

Giuseppe Bruscolotti, ex grande capitano del primo Napoli Scudettato (1986/87), è stato vittima di usura. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno emesso oggi un mandato di ordinanza cautelare rivolto a ben 11 persone. Tutti indagati, in quel di Fuorigrotta, di usura, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo. Nel corso delle indagini, sono stati documentati nove casi di persone vittime di usura, nello specifico lavoratori alle prese con attività di stampo imprenditoriale. Tra questi proprio Bruscolotti. Inoltre, si è anche scoperto una sorta di ‘trattamento di favore’ nei confronti di Bruscolotti in quanto gli si applicava un tasso d’interesse pari al 20% e non al 40 come per altre vittime.

Sandro Caramazza