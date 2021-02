Breve guida per tifosi su come valutare i giovani talenti

Le esplosioni degli youngsters juventini infiammano il dibattito: giovani sì o giovani no? Appunti sulla questione

Bandiera bianca sì, ma per un vincere migliore. Quantomeno, è quel che si spera in casa Juventus. Niente ossessione Champions, gettata la spugna nel campionato, niente nomi di grido per il dopo Sarri: è stato preso Pirlo apposta, nel tentativo di emulare le varie cantere barcelloniane o le Fußballakademie targate Bayern col progetto della Under 23, consapevoli del fatto che uno sforzo programmatico, per vincere a questi livelli, è qualcosa di semplicemente immane.

Non bastano i grandi nomi e non basta solo la linea verde. Purtroppo, nemmeno conoscere a menadito il proprio ambiente serve. Serviva una decina e passa d’anni fa forse, quando il gioco a memoria di Ancelotti e dei suoi uomini ha portato il Milan a mettersi in bacheca una Champions e tre quarti (quella persa ai rigori col Liverpool)

Il merito dell’ex Metronomo dell’Italia Weltmeister del 2006 è tuttavia quello di aver regalato interessanti spunti per tifosi e addetti ai lavori, senza l’ossessione di portare “tituli” a casa. Giusto una vetrina veloce:

NICOLO’ FAGIOLI – “Sembra un lord”, dice di lui l’ex Juve e Napoli Fabio Pecchia, ex mister della Juve U23. Questo nonostante un video leakato in cui dà dei nomadi ai tifosi del Pescara, con risposta, quella sì da lord, da parte del Delfino. E’ lui l’ultimo nome, i tifosi già impazziti, i paragoni si sprecano, ma attenzione a non bruciarlo.

RADU DRAGUSIN – La squalifica di Danilo in vista del match contro il Verona rilancia le quotazioni del difensore Under 21 della nazionale romena, classe 2002. Debutto per lui in Champions contro la Dinamo Kiev e contro il Genoa in Coppa Italia: la personalità c’è, addirittura si parla subito di blindatura dalla società per strapparlo –come già fatto in passato acquistandolo dalla Regal Sport Bucarest- a club come PSG e Atletico Madrid.

Torino 01/08/2020 – campionato di calcio serie A / Juventus-Roma / foto Image Sport nella foto: Gianluca Frabotta

GIANLUCA FRABOTTA – Già da tempo nel nuovo corso di Pirlo, la duttilità è il suo forte. Terzino sinistro, può giocare anche a destra e soprattutto, è dotato di una notevole spinta. Scommessa vinta dall’ex Maestro per il classe ’99, che come tutti quelli della sua età si trova a un bivio: tornare nell’U23 è impossibile, quindi o esplode in chiave plusvalenza, oppure può restare sperando in una sua ulteriore crescita.

Si potrebbe continuare come nel video di Avsim, puntuale e aggiornato da buon juventino, in cui si parla del vivaio juventino negli ultimi anni. C’è però dell’altro.

L’assunto di tutto questo è: se un talento è tale, esplode da sé. I vari Baggio, Paolo Rossi, per quanto cresciuti in contesti e tempi assolutamente diversi dal calcio, non hanno avuto bisogno di esser “fatti in casa”. Erano già fatti e formati da sé. In particolare l’indimenticato Pablito ci ha messo pochissimo a prendersi la Juve senza troppe sperimentazioni: in questo articolo basta scorrere un poco per capire come un campione vero bruci le tappe senza tutta questa macchina di sperimentazioni, laboratori e sollucheri mentali . Stephan El Shaarawi cresciuto nel Genoa (società maestra nel creare enfant prodige e rivenderli –sottocosto, ahinoi- ai top club) ha bruciato le tappe perdendosi poi in un percorso frammentario, ma che lo tiene comunque in Nazionale a 29 anni, con un’ultima grande opportunità nel prossimo Europeo. Ciro Immobile, altro talento uscito dal Torneo di Viareggio (che non si farà più a marzo ma a giugno o a settembre), ha navigato mari e monti prima della consacrazione definitiva. Fallimenti al Genoa, al Dortmund e al Siviglia, ma con Toro e Lazio è arrivata la sua supernova sportiva.

Il consiglio che possiamo dare ai tifosi bianconeri (ma non solo) è di non emulare certi ambienti (Roma e Genova, entrambe le sponde) troppo abituati ai salvatori della patria e troppo poco abituati al salotto buono del calcio. Servirà pazienza, astensione dal giubilo per il nuovo Pirlo/CR7 (inserite voi il nome, ma occhio alle gaffe stile Lorenzin), concentrandosi sulla crescita del giocatore. Un po’ come una rosa in cui è la stessa cura nel farla crescere, che la rende così speciale.



Fonti Rai, Goal.com, GianlucaDiMarzio, Transfermarkt, Youtube (Avsim)

Valerio Campagnoli