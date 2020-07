Brescia-Spal 2-1, Zmrhal tiene vive le speranze delle Rondinelle

La squadra di Lopez vince lo scontro diretto e può ancora sperare

Lo stadio Rigamonti di Brescia ospita la sfida fra i due fanalini di coda della Serie A. La retrocessione matematica per entrambe le compagini è davvero ad un passo, servirebbe qualcosa in più di un miracolo per far sì che una delle due possa rimanere nella massima serie.

Lopez non rinuncia a Tonali dal primo minuto, come accaduto nel match perso con l’Atalanta per 6 a 2. Il tandem d’attacco rimane lo stesso schierato contro gli orobici, Torregrossa e Donnarumma. Di Biagio si affida al doppio centravanti Petagna e Cerri per scardinare la difesa delle Rondinelle.

Formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Papetti, Semprini; Zmhral, Tonali, Dessena, Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

All. Lopez

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Salomon, Vicari, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Tunjov; Petagna, Cerri.

All. Di Biagio

Il film della partita – Non è facile trovare motivazioni in un match che non mette in palio molto di più che l’onore. Brescia e Spal, infatti, sono quasi condannate alla retrocessione in Serie B, possono semplicemente giocarsi l’ultima e la penultima posizione. Come prevedibile la noia la fa da padrone nella prima frazione, i primi barlumi di calcio giocato si possono ammirare soltanto sul finire del primo tempo quando Bryan Dabo chiude alla grande un triangolo perfetto con Missiroli e buca Joronen per l’uno a zero spallino. In pieno recupero Georgi Tunjov potrebbe regalare il doppio vantaggio alla compagine di Di Biagio, ma la sua conclusione si spegne sul lato sinistro della porta bresciana.

Secondo tempo leggermente più vivo, il Brescia si sveglia al 54′ con Donnarumma che divora un’occasione d’oro in area, colpendo male il pallone sull’ottimo cross di un compagno. Ci riprova 7 minuti più tardi il centravanti delle Rondinelle, ma anche stavolta la sua conclusione non centra lo specchio della porta. Il pressing dei lombardi viene premiato al 70′, Jaromir Zmrhal viene lasciato completamente solo in area, per il centrocampista ceco è un gioco da ragazzi insaccare la rete dell’1 a 1. Donnarumma si dimostra particolarmente in palla, al 72′ sigla la rete del sorpasso, ma gli viene giustamente annullata per fuorigioco. Quando sembrava che l’incontro dovesse chiudersi con un “inutile” pareggio, ecco l’imbeccata di Donnarumma per Zmrhal al 93′ che firma la sua personale doppietta, è 2 a 1 per il Brescia.

A 4 giornate dal termine del campionato le Rondinelle possono ancora sperare nel miracolo. La Spal, ultima a 19 punti, saluta la massima serie.

Marco Fabio Ceccatelli