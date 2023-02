Brescia, Possanzini subito esonerato: ufficiale il nuovo allenatore

E’ durata pochissimo l’avventura dell’ex attaccante sulla panchina delle Rondinelle. Appena due giornate. Cellino lo ha cacciato affidando la panchina a Gastaldello

Via Davide Possanzini dentro Daniele Gastaldello. Il Brescia ha esonerato dopo appena due giornate il proprio tecnico, che era subentrato a Clotet. Fatali per Possanzini le due sconfitte di misura contro Modena e Benevento. Il presidente Massimo Cellino non ha avuto la pazienza di aspettarlo facendo fuori il terzo allenatore in appena sette mesi (Clotet due volte, Aglietti e ora Possanzini). Al suo posto un altro ex Brescia come Gastaldello. Da capire quando e se durerà. Il primo impegno non sarà facilissimo: in casa al Rigamonti contro il Bari.

Sandro Caramazza