Brescia, Possanzini promosso allenatore della prima squadra

Cambia ancora il presidente Cellino. Esonerato Clotet, al suo posto panchina affidata all’ex capitano delle Rondinelle. Allenava la Primavera

Promozione in prima squadra per Davide Possanzini. L’ex attaccante e capitano del Brescia, dopo una prima parte di stagione alla guida della Primavera del club, è stato promosso in prima squadra. Esonerato Clotet. Situazione dei lombardi molto negativa con nove incontri consecutivi senza vittoria: raccolti solamente due punti. Classifica altrettanto disastrata con il sedicesimo posto a quota 25 punti e al momento in zona Playout. Negli ultimi anni, Possanzini è stato vice di De Zerbi tra Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e Shakhtar Donetsk. Quindi ha maturato una certa esperienza. Per lui esordio casalingo contro il Modena sabato 11.

Sandro Caramazza