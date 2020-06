Brescia, nuovo colpo di scena: Balotelli verso il reintegro in rosa

Nonostante la “guerra” delle ultime settimane, Super Mario potrebbe tornare a disposizione di Lopez dalla prossima gara, mercoledì in casa dell’Inter

BRESCIA – La telenovela Balotelli-Brescia non finisce mai di stupire. Dopo il prolungato botta e risposta da una parte e dall’altra, arriva un nuovo colpo di scena: Super Mario potrebbe tornare presto in campo.

La notizia avrebbe del clamoroso perché l’ex City è praticamente un separato in casa. Tutto nasce nel periodo di fine quarantena, quando Balotelli diserta più volte gli allenamenti del Brescia, giustificandosi sui proprio social network. Atteggiamento poco gradito da parte del presidente Cellino che, persa la (già poca) pazienza, decide di mandare una lettera di licenziamento al giocatore. Dal canto suo, Balo reagisce mettendo in mora il suo club per il mancato pagamento dello stipendio di marzo e, attraverso Mino Raiola, accusa sempre la società di non averlo sottoposto, come da protocollo, al tampone (con la Figc costretta ad aprire un’inchiesta). La rottura è insanabile, con la palla pronta a passare agli avvocati. Nelle prime gare di Serie A post coronavirus l’attaccante è comprensibilmente fuori dai convocati, eppure ecco il nuovo capitolo dalla saga, quello più inaspettato. Se Balotelli dovesse risultare negativo ai test medici, a breve potrebbe tornare regolarmente in gruppo e a disposizione di Diego Lopez. Per uno scherzo del destino, il pupillo di Roberto Mancini potrebbe riassaporare il campo mercoledì 1 luglio, nella trasferta delle Rondielle proprio contro l’Inter. Una storia che, qualunque sia il finale, potrebbe essere perfetta per una serie televisiva.

Fonti foto: sportmediaset.it, huffingtonpost.it

Francesco Carci