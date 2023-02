Breda nuovo allenatore dell’Ascoli al posto di Bucchi

Il club marchigiano ha deciso di affidare la panchina all’ex tecnico del Pescara. Subito esordio in campionato contro il Perugia nella giornata di sabato

Roberto Breda è il nuovo tecnico dell’Ascoli. Esonerato Cristian Bucchi, che paga un negativo periodo della squadra ascolana, tredicesima in classifica a quota 26 punti. Nelle ultime cinque partite, i marchigiani hanno raccolto solamente un punto perdendo ben quattro volte. Fatale l’ultima sconfitta per 3-0 sul campo del Cittadella. Situazione non facile ovviamente da ereditare per Breda, il quale sarà presentato domani alla stampa e che ha battuto la concorrenza di Pillon. L’esordio sarà subito in uno scontro diretto contro il Perugia, appaiato in classifica a 26 punti.

Sandro Caramazza