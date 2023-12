Brasile: Neymar è ancora infortunato, salterà la Copa America

Tempo di lettura 1 minuto

Lo staff medico della Seleçao ha confermato che O’Ney non sarà in grado di recuperare dal brutto infortunio al crociato rimediato lo scorso ottobre e di partecipare alla kermesse sudamericana

Brutte notizie per il Brasile. Come era nell’aria, Neymar Junior non potrà partecipare alla prossima edizione della Copa America. L’ex stella del Barcellona e del Paris Saint-Germain, lo scorso ottobre ha rimediato un bruttissimo infortunio al legamento crociato, con interessamento del menisco del ginocchio sinistro. Operato a novembre, O’Ney ha iniziato subito il percorso di riabilitazione, ma il medico della nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, ha spento subito gli entusiasmi. Per Lasmar servono almeno altri nove mesi per permettere a Neymar di guarire completamente ed accelerare i tempi di recupero potrebbe causare delle ricadute. In ogni caso, all’inizio della prossima stagione, il fuoriclasse verde oro potrà regolarmente tornare a giocare con il suo attuale club, l’Al Hilal.

Luca Missori

(Fonte immagine: Radiosportiva.com)