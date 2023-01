Brasile-Mourinho, Carlos Alberto alimenta i rumors sul possibile sodalizio

L’ex calciatore, che è stato allenato dal tecnico portoghese con cui ha vinto anche una Champions League, fa importanti rivelazioni a una tv brasiliana

La telenovela sulla panchina del Brasile si arricchisce di una nuova puntata. I carioca sono ancora alla ricerca del nuovo c.t. una volta salutato Tite dopo l’eliminazione con la Croazia in Qatar. Di ieri l’ultima indiscrezione venuta fuori a Mundo GV dove Carlos Alberto, ex giocatore di Mourinho e campione d’Europa ai tempi del Porto, avrebbe rivelato che lo stesso allenatore gli avrebbe chiesto di fargli da assistente sulla panchina del Brasile. Il mister della Roma ancora non si è espresso a riguardo, il suo contratto scade nel 2024 e si attende il momento in cui tornerà in conferenza vista la squalifica nelle ultime giornate di campionato. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più con conferme o smentite sull’argomento.

Glauco Dusso